Muswiese 2023

»Sou, bisch ah weng doa?« Diese Hohenlohische Frage steht für die Muswiese wie keine andere Begrüßung. Vom 7. bis 12. Oktober ist es soweit – in Rot am See-Musdorf beginnt die 5. Jahreszeit.

260 Marktstände werden in diesem Jahr wieder zur Muswiese zugelassen. Die Händler lassen keine Wünsche offen und bieten ihren Kunden ein Vollsortiment an Haushaltswaren, Werkzeugen, Kunsthandwerk, Schmuck und Textilien.

Trotz verschiedener Neuerungen hat die Muswiese ihren ländlichen und landwirtschaftlichen Charakter behalten. Allein schon durch die landwirtschaftliche und gewerbliche Ausstellung im Freigelände. Die Nachfrage ist groß und so bekommen auch nicht alle Interessenten einen Platz. Dieses Jahr präsentieren sich 120 Aussteller auf der Wiese.

Bevor Bürgermeister Dr. Sebastian Kampe am Muswiesensonntag seine zweite Muswiese offiziell eröffnet, startet das Fest am Samstag mit Händler- und Ausstellergottesdienst, Muswiesenlauf, Muswiesenderby und Fassanstich. Den Festgottesdienst am Sonntag gestaltet Pfarrer Matthias Hammer. Neben dem Luftballonwettbewerb für die Jüngsten erwartet die Besucher wieder ein reichhaltiges Warenangebot. Hervorzuheben ist auch die Leistungsschau im Zelt der BDS-Wirtschaftsmesse. Organisiert vom örtlichen Bund der Selbständigen, zeigen rund 60 Aussteller wieder Nützliches rund ums Bauen, Wohnen, Haus und Garten. Natürlich ist auf so einem Fest und im speziellen auf der Muswiese bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Fünf Bauernwirtschaften, eine Weinstube, eine Festhalle mit Musikprogramm, ein Partystadl, eine Bewirtschaftungsscheune, ein Frühstücks- und Mittagsstüble, ein Kaffeezelt, eine Cocktailbar und eine Vielzahl an Imbiss- und Getränkeständen, sprechen für sich.

Für die Unterhaltung der Besucher ist nicht zuletzt der Schaustellerbereich verantwortlich: Mit den Fahrgeschäften »Steamer«, Bayerischer Wellenflug, Autoscooter, Schiffschaukel, Kinderkarussell, Kinderkettenkarussell, Schießwagen, Büchsenwerfen, Pfeilwurf und der Warenausspielungsverlosung »Hans im Glück«, dürfte für jeden, ob groß oder klein, etwas dabei sein.

Wie immer gilt: Montag ist Ruhetag! Der Dienstag beginnt mit der traditionellen Jungviehprämierung und in den Wirtschaftshallen kann man sich mit Kutteln stärken. Um 19 Uhr gibt sich zur Mittelstandskundgebung Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, die Ehre. Der Mittwoch steht ganz im Zeichen des »Leddicha Dooch«, wer bis zum Abend noch kein Herzblatt gefunden hat, kann sich noch bei den feschen Metzgertänzerinnen und -tänzern umschauen. Der »Historische Metzgertanz« findet um 19.45 Uhr auf dem Reitplatz statt. Der Donnerstag gilt als günstiger Einkaufstag und um 20 Uhr läutet das Brillantfeuerwerk das Ende der Muswiese ein. Dann heißt es wieder: »Nach der Muswiese ist vor der Muswiese“. Im nächsten Jahr findet die Muswiese dann vom 12. bis 17. Oktober statt.

Muswiese 2023

Sa. 7. bis Do. 12. Oktober

Montag ist Ruhetag

Muswiese, Rot am See-Musdorf

www.muswiese.com