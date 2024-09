Muswiese 2024 in Musdorf (12. bis 17. Oktober)

Vom 12. bis 17. Oktober 2024 heißt es auf der Muswiese in Musdorf wieder: »Sou bisch ah weng doa?« Das Aushängeschild der Gemeinde Rot am See ist die Muswiese im Teilort Musdorf. Der seit 590 Jahren urkundlich erwähnte Markt ist der größte Krämer- und Jahrmarkt Hohenlohes. Die Muswiese mit ihrem einzigartigen Ambiente aus Brauchtum und modernem Zeitgeist zieht alljährlich zigtausende Besucher an. Bei den rund 260 Marktständen, und den 200 Ausstellern in der landwirtschaftlichen und gewerblichen Ausstellung, ist für jeden etwas dabei. Im kleinen aber feinen Schaustellerbereich dreht in diesem Jahr ein Riesenrad wieder seine Runden. Und natürlich werden kulinarische Spezialitäten aus der Region angeboten. Auf der Muswiese haben fast alle Bauern des Weilers Musdorf Schankrecht und bewirten die Gäste mit Gerichten aus eigener Schlachtung. Die Muswiese gilt in der gesamten Umgebung als fünfte Jahreszeit. Muswiesenlauf, Fassanstich durch Bürgermeister Dr. Sebastian Kampe, Festgottesdienst, Luftballonwettbewerb, Jungviehprämierung, Mittelstandskundgebung, Historischer Metzgertanz und Brillantfeuerwerk gehören zum Rahmenprogramm. Am 17. Oktober Familiennachmittag mit ermäßigten Preisen im Vergnügungspark und bei den Festwirten. Montag ist wie gewohnt Ruhetag.

Sa. 12. bis Do. 17. Oktober, Muswiese, Musdorf, www.muswiese.com