Der Jahreshöhepunkt im Veranstaltungskalender von Rot am See ist endlich da: Das Fest der Feste, die Muswiese, findet in diesem Jahr vom 12. bis 17. Oktober statt. Fünf Tage lang kann ausgelassen gefeiert werden.

Am Schnittpunkt zweier wichtiger Handelsstraßen entwickelte sich im Mittelalter in Rot am See-Musdorf der bis heute blühende Muswiesenmarkt.

Vor Ort erwartet den Besucher wieder ein bestens bestückter Markt mit 270 Ständen. Die Händler lassen keine Wünsche offen und bieten ihren Kunden ein Vollsortiment an Haushaltswaren, Kurzwaren, Werkzeugen, Kunsthandwerk, Schmuck und Textilien. Doch zum Einkaufsvergnügen gehört auch: Sehen und gesehen werden. Die Verwandten und die Freunde treffen, Kinder und den neuen »Schatz« vorführen. Muswiese ist halt wirklich noch Markt – im klassischen Sinn. Dort trifft man Gott und die Welt seit mittlerweile 585. Jahren.

Die Muswiese hat ihren ländlichen und landwirtschaftlichen Charakter behalten, Allein schon durch die landwirtschaftliche und gewerbliche Ausstellung im Freigelände. Die Nachfrage ist groß und so bekommen auch nicht alle Interessenten einen Platz. Dieses Jahr präsentieren sich rund 130 Aussteller auf der grünen Wiese. Von der Motorsäge über den Traktor und Mähdrescher bis hin zum neuen Stall- oder Hallengebäude, vom Fliegengewebe über das Garagentor und den Hochdruckreiniger bis hin zum Gartenhäuschen – alles ist vertreten.

Hervorzuheben ist die Leistungsschau im Gewerbezelt. Organisiert vom örtlichen Bund der Selbständigen, zeigen dieses Jahr 61 Aussteller wieder Nützliches rund ums Bauen, Wohnen, Haus und Garten.

Natürlich ist auf so einem Fest und im speziellen auf der Muswiese bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Fünf Bauernwirtschaften, eine Weinstube, ein Gastronomiebetrieb, eine Festhalle mit Musikprogramm, ein Partystadl, ein Biergarten, eine Bewirtschaftungsscheune, ein Kaffeezelt, eine Cocktailbar und eine Vielzahl an Imbiss- und Getränkeständen, sprechen für sich.

Für die Unterhaltung der Besucher ist nicht zuletzt der Schaustellerbereich verantwortlich. Mit dem Fahrgeschäft »Kick Down« ist ein Hochrundfahrgeschäft auf dem Platz, welches drei Bewegungsabläufe in sich vereint. Außerdem dreht ein Wellenflug seine Runden, bekannt und bewährt haben sich auch Autoscooter, Schiffschaukel, Kinderkarussell, Babyflug, Schießwagen und die Großverlosung. Die Muswiese bietet sich für einen ausgiebigen Bummel geradezu an, denn nirgendwo sonst gibt es auf einem einzigen Flecken ein so großes und vielfältiges Angebot.

585. Muswiese, Sa. 12. bis Do. 17. Oktober, Montag Ruhetag, Rot am See, www.rotamsee.de