Muswiese: Das Fest der Feste, 11. bis 16.10.25

Mitten im bunten Trubel der Muswiese lädt sie seit Jahrhunderten zum Innehalten ein: die Michaelskirche in Musdorf. Als ruhender Pol und spirituelles Zentrum gehört sie untrennbar zum Festgeschehen – sei es beim feierlichen Eröffnungsgottesdienst, dem Jugendgottesdienst, Ausstellungen oder bei den beliebten »Atempausen«. Und auch abseits der Veranstaltungen finden Besucher hier einen besonderen Ort der Besinnung, denn an ­allen Markttagen bleibt die Kirche tagsüber ­geöffnet. Die Michaelskirche – ein stiller, würdevoller Ort, der Geschichte atmet und gleichzeitig ein lebendiger Teil des Festes bleibt.

Die Muswiese ist weit mehr als nur ein traditioneller Jahrmarkt – sie ist Treffpunkt, Schaufenster ­regionaler Wirtschaft, Fest der Begegnung und ­gelebtes Brauchtum zugleich. Wer das gesamte ­Angebot erleben will, tut gut daran, an allen fünf Veranstaltungstagen dabei zu sein. Denn allein für den Rundgang über die rund 260 Marktstände und die landwirtschaftliche sowie gewerbliche Ausstellung mit über 180 Ausstellern braucht es Zeit. Ob Motorsäge, Traktor, Fliegengewebe oder Gartenhaus – auf der Muswiese findet man nahezu alles, was das Herz begehrt. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Infostände und persönliche ­Beratungsgespräche. Bevor Bürgermeister Dr. ­Sebastian Kampe am traditionellen Muswiesensonntag die offizielle Eröffnung vornimmt, beginnt das Festwochenende bereits am Samstag mit dem Händler- und Ausstellergottesdienst, dem beliebten Muswiesenlauf, dem Muswiesenderby und dem Fassanstich.

Den Festgottesdienst am Sonntag gestalten Dekan Andreas Arnold und Pfarrer Matthias Hammer. Für die kleinen Besucher gibt es unter anderem den Luftballonwettbewerb – und für alle ein buntes ­Warenangebot, das keine Wünsche offenlässt. ­Natürlich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz: Mit fünf Bauernwirtschaften, einer Wein-­stube, einer Festhalle mit Musikprogramm, einem Partystadl, einer Bewirtschaftungsscheune, einem Vereinsheim mit Frühstücksangebot, einem Kaffeezelt, einer Cocktailbar sowie zahlreichen Imbiss- und Getränkeständen ist für jeden Geschmack und jede Stimmung etwas dabei.

Für Unterhaltung sorgt auch in diesem Jahr der Schaustellerbereich. Der rasante »Roll Over« verspricht Nervenkitzel, während mit dem Laufgeschäft »Happy Hour« ein Glasirrgarten für Spaß sorgt. Dazu kommen Klassiker wie Autoscooter, ­Babyflug, Schiffschaukel, Kinderkarussell, Schießwagen, Büchsenwerfen, Pfeilwurf sowie die beliebte Warenausspielungsverlosung »Hans im Glück«. Der nächste Termin steht auch schon fest: Die ­Muswiese 2026 findet vom 10. bis 15. Oktober statt.

Besondere Highlights:

Di. 14. Oktober: Jungviehprämierung

Mi. 15. Oktober: »Leddicha Dooch« und historischer Metzgertanz

Do. 16. Oktober: Einkaufsschnäppchen und politischer Besuch mit Manuel Hagel MdL, Partei- und Fraktions--vorsitzender der CDU Baden-Württemberg

Muswiese 2025, Sa. 11. bis Do. 16. Oktober, Montag ist Ruhetag, Musdorf, Rot am See, www.muswiese.com