Muswiese in Rot am See-Musdorf lädt wieder zum großen Marktvergnügen ein, 10. bis 15.10.26

In Rot am See-Musdorf ist es bald wieder so weit: Die Muswiese, das weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannte Aushängeschild von Rot am See, öffnet ihre Tore. Der traditionsreiche Krämer- und Jahrmarkt blickt auf eine über 590-jährige Geschichte zurück und ist damit der größte Markt seiner Art in ganz Hohenlohe. Rund 260 Marktstände und etwa 200 Aussteller aus dem landwirtschaftlichen und gewerblichen Bereich präsentieren bei freiem Eintritt ein vielseitiges Angebot. Ob zum Einkaufen, Bummeln, Schauen oder Verweilen – auf der Muswiese gibt es viel zu entdecken. Auch der Schaustellerbereich bietet Unterhaltung für die ganze Familie. Neben Riesenrad, Boxauto, Kinderkarussell und Losbude sorgt in diesem Jahr das neue Fahrgeschäft »Crazy Roulette« der Firma Zinnecker für zusätzlichen Nervenkitzel. Eine wichtige Rolle spielen zudem die kulinarischen Genüsse aus der Region: Die Bauern aus dem Weiler Musdorf, die traditionell das Schankrecht innehaben, servieren ihren Gästen Spezialitäten aus eigener Schlachtung. Dass der Markt in der Region als »fünfte Jahreszeit« bezeichnet wird, kommt daher nicht von ungefähr. Auch das umfangreiche Rahmenprogramm hält zahlreiche Höhepunkte bereit. Dazu gehören der Muswiesenlauf, der traditionelle Fassanstich durch Bürgermeister Dr. Sebastian Kampe, ein Festgottesdienst, der Luftballonwettbewerb, die Jungviehprämierung, die Mittelstandskundgebung, der Historische Metzgertanz und zum Abschluss ein großes Brillantfeuerwerk. Am Donnerstag, 15. Oktober, steht der Familiennachmittag auf dem Programm. Der Montag bleibt wie gewohnt traditionell ein Ruhetag.

Sa. 10. bis Do. 15. Oktober, Muswiese, Rot am See-Musdorf, www.muswiese.com