Nachhaltigkeitstage 2025 in den MERCADEN® Böblingen

Wie stellst du dir eine nachhaltige Zukunft vor? Finde es heraus bei den Nachhaltigkeitstagen vom 18. bis 20. September 2025 in den MERCADEN® Böblingen!

Drei Tage lang verwandelt sich das Center in einen bunten Treffpunkt voller Ideen, Inspiration und Erlebnisse rund um Umwelt, Recycling und Gemeinschaft. Hier könnt ihr aktiv werden, Neues entdecken und staunen, wie spannend Nachhaltigkeit im Alltag sein kann.

Das Beste daran: Alle Aktionen und Stände sind für euch kostenlos! Also einfach vorbeikommen, ausprobieren und mitmachen – ein Erlebnis für Groß und Klein.

Programm-Highlights im Erdgeschoss (18.–20.09. | jeweils 13–18 Uhr)

• Recycle my Stuff! – Kreatives Upcycling von Stoffen, T-Shirts & Materialien

• Mein Kräutergarten im Glas – kleine grüne Oasen zum Mitnehmen

• Mülltrennung, aber richtig! – praktische Tipps am Infostand

• Kindersecondhand-Shop – Kleidung, Bücher & Spielsachen aus zweiter Hand entdecken

Aktionen an den einzelnen Tagen

• 18.09.: Ein ENERGY Reporter besucht die Stände und sorgt für spannende Einblicke.

• 19.09.: Die Stadt Böblingen und die Kampagne BlitzBlank zeigen ihr Engagement für mehr Sauberkeit.

• 20.09.: Das Repair Café und die Schaffbar präsentieren nachhaltige Ideen – inklusive live 3D-Drucker zum Staunen.

Ob beim Basteln, Stöbern oder Ausprobieren – die Nachhaltigkeitstage MERCADEN® Böblingen 2025 machen Nachhaltigkeit lebendig. Freut euch auf kreative Ideen, wertvolle Tipps und viele Aha-Momente für die ganze Familie.

Kommt vorbei, macht mit und erlebt drei Tage voller Inspiration – wir freuen uns auf euch!

