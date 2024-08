Nacht des offenen Denkmals in Gmünd

Traditionell findet am zweiten Sonntag im September in ganz Europa der Tag des offenen Denkmals statt. Koordiniert von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz finden bundesweit unzählige Veranstaltenden ausgerichtet von Denkmaleigentümern, Vereinen und Initiativen statt. Zwischen 5000 bis 7 000 Objekte in rund 2000 Städten und Gemeinden öffnen ihre Türen, davon oft nicht-zugängliche Denkmale oder archäologische Grabungen. Vielerorts warten Sonderführungen, Handwerksvorführungen und ein großes Rahmenprogramm am größten Kulturevent Deutschlands auf die Besucher. Bereits zum zehnten Mal fällt der Startschuss für den Aktionstag in Baden-Württemberg in Form der »Nacht des offenen Denkmals«, die in wechselnden Gastgeber-Städten stattfindet. Gastgeberin für die Denkmalnacht ist in diesem Jahr Schwäbisch Gmünd - älteste Stauferstadt in Baden-Württemberg. Unter dem Motto »Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte« haben die Stadt Schwäbisch Gmünd und das Landesamt für Denkmalpflege ein Programmangebot mit über 70 Programmpunkten entwickelt, darunter informative Führungen und Vorträge, Orgelkonzerte in den geöffnete Kirchen, Illuminationen der Bauwerke und vielen weiteren spannenden Aktionen. Sogar die sonst selten zugänglichen Denkmäler, wie das ehemalige Kloster Gotteszell, das als Justizvollzugsanstalt genutzt wird, oder das Forschungsinstitut für Edelmetalle und Metallchemie (FEM) werden zu Besichtigung geöffnet sein. Als besonderes Highlight wird der überregional bekannte Verein Staufersaga e.V. um 16:30 Uhr auf dem Johannisplatz mit Bild-Szenen aus der Staufersaga die Nacht des offenen Denkmals eröffnen und gegen 23 Uhr, ebenfalls auf dem Johannisplatz, mit Schwertkämpfern und Sarazenen, orientalischen Tänzerinnen und eindrucksvollen Choreographien begeistern. Ein Kampfeinsatz mit einem orginal nachgebauten Katapult wird Höhepunkt der Vorführung sein.

Am Infostand des Landesamts für Denkmalpflege (LAD) auf dem Marktplatz erhalten die Interessierten von 16 bis 24 Uhr alle Informationen zur Nacht des offenen Denkmals.

Der Gmünder Naturstromer pendelt kostenfrei von 18 Uhr bis 22 Uhr zwischen Remspark und Unterem Marktplatz.

Nacht des offenen Denkmals, Sa. 7. September, ab 16 Uhr,

www.schwäbisch-gmuend.de