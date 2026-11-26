Das Winterdorf ist der ideale Ort, um die vorweihnachtliche Atmosphäre in der Innenstadt zu genießen – bei stimmungsvoller Musik, köstlichen Speisen und Getränken und im warmen Glanz der Neckarsulmer Weihnachtsbeleuchtung. Der Hüttenzauber auf dem Marktplatz eignet sich auch als gemütlicher Treffpunkt; der Besuch lässt sich sehr gut mit Weihnachtseinkäufen in der City verbinden. Begleitet wird das Winterdorf von den »Sternstunden im Advent«. Beim Weihnachtsshopping in der Innenstadt bieten zahlreiche inhabergeführte Geschäfte spezielle Aktionen an. Themenpartys wie zum Beispiel eine 90er-Jahre-Party beleben das Neckarsulmer Winterdorf in der City zusätzlich.

Mi. 2. bis Mo. 21. Dezember, Mo. bis Sa. tägl. 16 bis 20 Uhr

Marktplatz, Neckarsulm, www.neckarsulm.de