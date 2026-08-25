Neuenstadter Kirchweih (12. & 13.9.26)

Besucher können sich bei der traditionellen Kirchweih auf ein abwechslungsreiches Festwochenende mit Live-Musik, kulinarischen Köstlichkeiten, Marktständen und zahlreichen Attraktionen für die ganze Familie freuen. Ab 12 Uhr beginnt am Samstag das bunte Treiben rund um den Lindenplatz. Regionale Spezialitäten, das Kinderkarussell und zahlreiche Stände sorgen für beste Unterhaltung. Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem ökumenischen Open-Air-Gottesdienst auf der Freilichtbühne im Schlossgraben. Anschließend laden der Hobbykünstlermarkt im Stifts-Park, der Flohmarkt sowie der verkaufsoffene Sonntag zum Bummeln und Entdecken ein.

Sa. 12. & So. 13. September, Innenstadt, Neuenstadt am Kocher

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