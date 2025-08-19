Neuenstadter Kirchweih 2025 – Zwei Tage voller Genuss, Musik und Unterhaltung

Am 13. und 14. September lädt Neuenstadt am Kocher zur traditionellen Kirchweih ein – ein Wochenende voller Lebensfreude, Kulinarik und abwechslungsreicher Programmpunkte für die ganze Familie.

Samstag: Ab 12 Uhr erwarten Besucher regionale Spezialitäten und ein bunter Rummel entlang der Öhringer Straße. Am Abend sorgt Angel Landing mit Gesang, Gitarre und Saxophon für stimmungsvolle Musik auf dem Lindenplatz. Sportlich wird es ab 14 Uhr beim spektakulären Motorman Run: Über 40 Hindernisse und jede Menge Schlamm warten auf die Teilnehmer – Anfeuern ausdrücklich erwünscht.

Sonntag: Der Tag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Open-Air-Gottesdienst im Schlossgraben. Anschließend laden Hobbykünstlermarkt, Flohmarkt und verkaufsoffene Geschäfte zum Bummeln ein. Kinder dürfen sich auf Karussell, BOBBY-CAR-Rallye, Hüpfburg und kreative Mitmachstationen freuen. Auf den Bühnen unterhalten Mike Janipka, „modern esprit“ und „Couchgesang“, während Clownin und Zauberkünstler für überraschende Momente sorgen.

Historische Fotoausstellungen, Turm- und Kirchenführungen – auch speziell für Kinder – sowie das offene Abendliedersingen bringen kulturelle Akzente. Musikalisch begleitet der Musikverein Stein den traditionellen Hammeltanz, gefolgt von einer Eltern-Kind-Turnshow des TSV.

Für das leibliche Wohl sorgen Foodtrucks, regionale Gastronomen sowie Bier-, Wein- und Cocktailstände. Zum festlichen Ausklang heizt UEFAAA mit Partysound ein.

Service: Kostenlose Parkplätze im Parkhaus in der Lindenstraße.