Neuenstadter Kirchweih am 7. und 8. September

Am 7. und 8. September verwandelt sich Neuenstadt am Kocher in eine bunte Festmeile voller Freude, Genuss und Unterhaltung für Groß und Klein. Kulturell, kulinarisch und künstlerisch gibt es viel Neues zu entdecken. Jede Menge Abwechslung ist geboten beim diesjährigen Rummel mit dem Autoscooter, dem Kinderkarussell, den Marktbuden und vielen neuen Programmpunkten am Kirchweihsonntag mit Hobbykünstlermarkt, verkaufsoffenem Sonntag, Flohmarkt von und für Jedermann, Kinderprogramm mit Mitmachstationen sowie Bobby-Car-Rallye, Städtle-Quiz und vielem mehr. Am Samstag, 7. September starten ab 14 Uhr echte Kerle und Powerfrauen beim Motorman Run. Mehr als 40 ausgefallene Hindernisse und heimtückische Schikanen müssen die Läufer bezwingen, getreu dem Motto: »Liebe Dreck. Liebe Wahnsinn.«

Sa. 7. und So. 8. September, Neuenstadt am Kocher, Programm unter www.neuenstadt.de und www.wir-fuer-neuenstadt.de