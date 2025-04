Neues Marktformat »Vegan Days« in Neckarsulm (31.5. bis 1.6.25)

Am Wochenende vom 31. Mai bis 1. Juni 2025 verwandelt sich der Neckarsulmer Marktplatz wieder in einen lebendigen Treffpunkt für alle, die vegane Vielfalt lieben – oder einfach mal neugierig sind, wie gut nachhaltiger Lifestyle schmecken und aussehen kann!

Was als Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger im Rahmen des Projekts »Aufbruch Innenstadt Neckarsulm« begann, wird nun bereits zum zweiten Mal Wirklichkeit: Ein frisches, inspirierendes Marktformat, das vom Citymanagement gemeinsam mit lokalen Gewerbetreibenden auf die Beine gestellt wurde.

Nach dem erfolgreichen Auftakt im Herbst 2024 dürfen sich Besucherinnen und Besucher auch dieses Mal auf ein buntes, abwechslungsreiches Event freuen – mit über 40 Ausstellern, die zeigen, wie spannend, lecker und modern ein bewusster Lebensstil sein kann. In Zusammenarbeit mit dem Modelabel MYCOS.me und der Jäger & Jäger GmbH warten kulinarische Highlights, vegane Kosmetik, nachhaltige Mode und viele innovative Produkte zum Entdecken und Ausprobieren.

Zu den Highlights gehören: Leckeres Streetfood & süße vegane Köstlichkeiten, trendbewusste Kleidung & Accessoires aus nachhaltigen Materialien, Naturkosmetik & Pflegeprodukte ganz ohne tierische Inhaltsstoffe, Inspiration, Austausch & gute Vibes sowie ein buntes Kinderprogramm & großartige Live-Musik

Am Samstag, 31. Mai, findet der reguläre Wochenmarkt ausnahmsweise auf dem Kolping-Parkdeck statt – auch hier freuen sich die Händlerinnen und Händler auf Besuch!

Sa. 31. Mai bis So. 1. Juni, Neckarsulmer Marktplatz und in Teilen der Marktstraße, Sa. 9 bis 20 Uhr, So. 10 bis 18 Uhr

