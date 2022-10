Immer am 2. Adventswochenende findet in Niedernhall der Weihnachtsmarkt statt. Besucher lassen sich von vielen vorweihnachtlichen Eindrücken, geschmückten Hütten, liebevoll dekorierten Weihnachtsbäumchen und natürlich vom Angebot der zahlreichen Teilnehmer verzaubern. Der Markt lädt dazu ein, durch die Kelter, den Kelterhof und den Zauberwald zu bummeln, über wunderschöne weihnachtliche Angebote zu staunen und den Gaumen mit den zahlreichen kulinarischen Köstlichkeiten zu verwöhnen. Das musikalische Programm stimmt auf die besinnliche Zeit ein. Und natürlich darf ein Besuch des Handwerkermarktes im historischen Rathaus nicht fehlen. Auch die kleinen Besucher langweilen sich sicher nicht beim Kelterzauber: In der Kinderwerkstatt und bei Aktionen verschiedener Handwerker dürfen sie sich auf tolle Angebote freuen.

Niedernhaller Kelterzauber, Sa. 3. bis So. 4. Dezember, Niedernhall, www.niedernhall.de