Niedernhaller Winterzauber, 06. bis 07.12.25

Die Stadt Niedernhall lädt am 6. und 7. Dezember zum Weihnachtsmarkt ein, Eröffnung ist am Samstag um 16 Uhr auf dem Kirchplatz mit der Bierkönigin Linda, dem Bürgermeister Herrn Beck und dem Nikolaus. Der Kirchplatz bildet eine wunderschöne weihnachtliche Kulisse mit zwei Bühnen. Musikalische Unterhaltung bieten die Niedernhaller Stadtkapelle der Posaunenchor, die Sunlights, Michael Breitschopf, ­Rosegarden und die Band June. In der Kirche findet der alljährliche Handwerkermarkt statt. Am Sonntag gibt es in der Kirche von den TSV Turnerfrauen Kaffee und ein leckeres Kuchenbuffet. Auch die Gaumenfreuden kommen nicht zu kurz: Waffeln, Crepes, Rosenküchle, gebratene Wurst, Maultaschen, Frühlingsrollen uvm. Der Kirchplatz ist eine Ausweichmöglichkeit, da die Niedernhaller Kelter sich noch in der Renovierung befindet. Von der Giebelheide ins Städtle wird es wieder einen Busshuttle geben, Programm und Fahrpläne unter niedernhall.de.

Sa. 6. bis So. 7. Dezember, Niedernhall, Kirchplatz, niedernhall.de