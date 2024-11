Nikolausmarkt Bad Rappenau

Endlich ist es wieder soweit. Der Nikolausmarkt steht wieder in den Startlöchern. Organisiert vom Kulturamt der Stadt werden rund 30 Stände, hauptsächlich von Schulklassen, Kindergärten, örtlichen Vereinen und dem RappSoDie den Besuchern Weihnachtliches präsentieren und für das leibliche Wohl sorgen. Auch ein Karussell, Süßes und am 6. Dezember der Nikolaus für die Kleinen wird nicht fehlen. Das musikalische Programm wird gestaltet vom Kindergarten, Schülerinnen und Schülern der Verbundschule, dem Schulorchester, den Blechbläsern der Musikschule Unterer Neckar, dem Posaunenchor sowie dem Musiker Mathias Bozó. Gemeinsam wird ein gemütliches, vorweihnachtliches Fest für Groß und Klein in der Innenstadt gefeiert, wo Feuerstellen für eine behagliche, wärmende, gemütliche Stimmung sorgen und am 5. Dezember Walk Acts mit viel Licht und Fantasie unterwegs sind.

Do. 5. und Fr. 6. Dezember, ab 16 Uhr, rund um das Rathaus, Bad Rappenau, www.badrappenau.de