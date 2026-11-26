Die Vorfreude auf Weihnachten steigt – und in Bad Rappenau wird es wieder festlich! Rund 30 Stände, liebevoll gestaltet und betreut von örtlichen Vereinen, Kindergärten und Schulklassen, laden zum Entdecken, Genießen und Verweilen ein. Ob weihnachtliche Dekoration, handgemachte Geschenkideen oder kulinarische Köstlichkeiten – hier gibt es jede Menge zu entdecken. Auch ein Karussell, Süßes und am 6. Dezember der Nikolaus für die Kleinen wird nicht fehlen. Das musikalische Programm wird gestaltet vom Kindergarten, der Stadtkapelle mit dem Orchester der Bad Rappenauer Schulen, die Musikschule Unterer Neckar sowie der Posaunenchor Bad Rappenau.

Sa. 5. Dezember, 16 bis 23 Uhr & So. 6. Dezember, 11 bis 19 Uhr, rund um das Rathaus, Bad Rappenau, www.badrappenau.de