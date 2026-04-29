Nördlinger Mess‘, 06. bis 15.06.26

Die »Nördlinger Mess‘« ist das größte Volksfest Nordschwabens und findet vom 6. bis 15. Juni auf dem Festplatz Kaiserwiese statt. Mit attraktiven Fahrgeschäften, Bierzeltbetrieb, über 200 Marktständen und der Rieser Verbraucherausstellung bietet sie ein vielseitiges Programm für Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region. Erstmals 1219 urkundlich erwähnt, wurde die Mess‘ bis 1963 in der Innenstadt gefeiert und ist heute fest auf der Kaiserwiese verortet. Über die Jahrhunderte hat sich das Fest stetig weiterentwickelt: Moderne Technik und digitale Steuerung prägen heute viele Attraktionen, während traditionelle Elemente weiterhin erhalten geblieben sind.

Nördlinger Mess‘, Sa. 6. bis Mo. 15. Juni, Festplatz Kaiserwiese, Nördlingen, www.noerdlingen.de