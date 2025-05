Nördlinger Mess‘: Das größte Volksfest in Nordschwaben, 21. bis 30.06.25

Vom 21. bis 30. Juni 2025 findet auf dem Festplatz Kaiserwiese wieder die traditionelle »Nördlinger Mess´« statt. Die 14 Tage dauernde Nördlinger Pfingstmesse, die 1219 zum ersten Mal urkundlich erwähnt wird, war im Mittelalter eine der bedeutendsten Messen Oberdeutschlands, deren weites Einzugsgebiet im 15. Jahrhundert bis ins Elsaß, an den Mittelrhein und in die Niederlande, bis in die sächsischen und polnischen Lande, bis nach Linz und Wien und über die Alpenpässe hinaus reichte. Bis zum Jahre 1963 fand der Nördlinger Mess‘ in der Innenstadt statt. Heutzutage ist der Festplatz auf der Kaiserwiese ihr Gelände. Jahrhunderte sind seit der ersten Mess´ ins Land gezogen. Unzählige Menschen haben die Mess´ besucht, haben sich von dem einzigartigen Flair verzaubern lassen – sind dem Charme der Mess´ erlegen. In den letzten Jahrzehnten hat ein Wandel stattgefunden. Die Elektronik hat Einzug gehalten, der Computer steuert. Aber auch das Alte, Bewährte ist heute noch fast unverändert vorzufinden. Diese Mischung macht’s! Für alle Gruppierungen unserer Gesellschaft, für jeden Einzelnen hat die Mess´ etwas parat. Sie zählt zu den Top Veranstaltungen bayernweit und kann sich sogar gegen »Mega-Events« durchsetzen. Wenn am Samstag, 21. Juni, Oberbürgermeister David Wittner nach dem Mess`- Umzug um 14 Uhr im Festzelt das Fass ansticht, fröhliche Besucher aus nah und fern auf den Festplatz drängen, sich die Fahrgeschäfte zu drehen beginnen, die Aussicht des Riesenrads lockt und der Duft von frisch gebrannten Mandeln in die Nase steigt, dann ist wieder »Mess´-Zeit«.

Nördlinger Mess‘, Sa. 21. bis So. 30. Juni, Festplatz Kaiserwiese, Nördlingen, alle Infos: www.noerdlingen.de