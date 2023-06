Nürtingen lädt ein zum Neckarfest

Am 7. und 8. Juli verwandelt sich der Bereich vom Ruderclub, über die Wörthstraße bis hin zum Steinachdreieck in einen Ort voller Leben, Spaß und spannender Unterhaltung.

Das Neckarfest lockt mit einer Vielzahl von Infoständen und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm, das für jeden Geschmack etwas zu bieten hat. Von spannenden Aktivitäten bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten ist für jeden Besucher etwas dabei. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Runde Wasserspritzen? Der historische Löschzug bietet auch in diesem Jahr wieder die Gelegenheit sich mit dem Feuerwehrschlauch auszuprobieren. Für die kleinen Gäste gibt es Kinderschminken und das Schieferklopfen, bei dem alte Versteinerungen entdeckt- und freigelegt werden können. Das Tauchbecken der Inseltaucher darf auch bei diesem Neckarfest nicht fehlen und die Highländer-Spiele bieten eine Menge Spaß und Action für die ganze Familie. Für Tierliebhaber gibt es Rettungshundevorführungen, bei denen die beeindruckenden Fähigkeiten dieser treuen Begleiter im Mittelpunkt stehen. Auch ein Fahrrad Parkour wartet darauf, dass Besucher ihr Können auf dem Zweirad unter Beweis stellen. Wer das Wasser liebt, sollte unbedingt das Drachenbootfahren und Stand-up Paddeln ausprobieren. Neben den spannenden Aktivitäten hält das Neckarfest auch bewährte Highlights, wie das Abseilen vom Kirchturm der Stadtkirche St. Laurentius bereit, das jedes Jahr viele Besucher in den Bann zieht. Hier kann man seinen Mut beweisen und einen atemberaubenden Blick über Nürtingen genießen. Für diejenigen, die es etwas ruhiger angehen möchten, ist die Chillout Lounge zum Entspannen und Verweilen genau das Richtige. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Die Nürtinger Vereine verwöhnen die Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten, bei denen für jeden Geschmack etwas dabei ist. Die Gäste können sich auf eine Vielfalt an leckeren Speisen und erfrischenden Getränken freuen. Und damit nicht genug: Auf insgesamt vier Bühnen erwartet sie ein mitreißendes Bühnenprogramm, das beste Unterhaltung bietet. Am Freitag und Samstag sorgt das musikalische Abendprogramm für gute Stimmung und lädt zum Tanzen und Mitsingen ein. Der Samstagnachmittag hält zudem besondere Darbietungen bereit, die zahlreiche Zuschauer begeistern werden. Das Neckarfest bietet eine sommerliche und entspannte Atmosphäre, die dazu einlädt gemeinsam mit Familie und Freunden unvergessliche Stunden zu verbringen. Es bietet perfekte die Gelegenheit, ein vielfältes Fest zu genießen.

Nürtinger Neckarfest, Fr. 7. und Sa. 8. Juli, Fr. ab 19 Uhr, Sa. ab 16 Uhr, Innenstadt, Nürtingen

alle Infos und Termine: www.nuertingen.de