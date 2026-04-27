Nürtinger Maientag, 12. bis 15.06.26

Vom 12. bis 15. Juni wird in Nürtingen wieder gefeiert, getanzt und gelacht – der Nürtinger Maientag gilt als »Nationalfeiertag« der Stadt und gehört zu den ältesten Kinder- und Heimatfesten in Südwestdeutschland. Maientag im Juni? Das passt, denn der Name geht nicht auf den Monat zurück, sondern auf das in früheren Zeiten sogenannte »in die Maien gehen«, also das Wandern durch frühlingshafte Felder und Wiesen.

Mit der traditionellen Maientagshymne »Geh aus, mein Herz und suche Freud« wird der Nürtinger Maientag mit dem Maisingen eröffnet. Nachweislich seit 1602 wird der Maientag mit Festumzug, lustigen Staffeln auf der Festwiese, Konzerten, Gottesdienst, Familientag, Seniorennachmittag, After-Work-Party, Rummelplatz und vielem mehr gefeiert. Der offizielle Auftakt erfolgt am Freitag, 12. Juni, um 18 Uhr mit dem Maisingen der Schulen im Hof der Stadthalle K3N. Im Anschluss daran stellt Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich beim Fassanstich seine Treffsicherheit unter Beweis. Das eigens gebraute Maientagsbier der Kaiserbrauerei aus Geislingen kann dann erstmals genossen werden. Der heimelige Biergartenbereich lädt mit kulinarischer Vielfalt, einer eigens errichteten »Bierburg«, einem gemütlichen Festzelt und einem abwechslungsreichen Musikprogramm zum Verweilen ein. Der Rummelplatz sorgt mit zahlreichen Attraktionen wie der XXL-Schaukel, dem Riesenrad »Colossus«, oder den »Outback Adventures« für Spaß und Adrenalin. Täglich gibt es zudem Live-Musik auf der Festbühne. Der Höhepunkt des Maientags folgt am Samstag: Ab 7 Uhr zieht der Jugendspielmannszug beim »Wecken in den Straßen« durch die Stadt. Um 10.30 Uhr startet der große bunte Festumzug durch die Innenstadt mit traditionellen Elementen wie der Brotübergabe der Landjugend am Rathaus an Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich »auf dass in unserer Stadt immer Brot sei«, den Turmbläsern, Herolden und vielem mehr. Über 1.500 Mitwirkende gestalten dieses besondere Heimatfest mit. Auch auf der Festwiese werden Traditionen gepflegt: Die musikalische Eröffnung durch den Jugendspielmannszug, das Wettklettern an den Kletterbäumen und die beliebten Staffelspiele gehören fest zum Programm ebenso wie die klassische »Rote Wurst«. Ein sportliches Highlight ist in diesem Jahr das Kräftemessen der Fußball-A-Jugend des TSV Oberensingen gegen den VfB Reichenbach. Musikalisch ist ebenfalls viel geboten: Am Freitag sorgen »alles roger?!« für ausgelassene Stimmung, am Samstag folgen die »Lausbuben«. Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Freiluftgottesdienst und einem Frühschoppenkonzert, bevor das »Hot Jazz Revival Quartett« mit Swing und Groove der 30er-Jahre begeistert. Am Montag sorgt Die Neue 107.7 bei der »After-Work-Party« für den musikalischen Abschluss. Der Montag steht im Zeichen der Familien und Senioren: Ab 14 Uhr gelten ermäßigte Preise auf dem Festgelände, während beim Seniorennachmittag ein unterhaltsames Programm sowie Kaffee und Kuchen geboten werden. Ein eigens eingerichteter Seniorentransfer erleichtert die Anreise. Ein besonderer Service ist die kostenlose Nutzung des ÖPNV im gesamten Stadtgebiet Nürtingen sowie der Tälesbahn von Samstag, 0 Uhr, bis Sonntag, 2 Uhr.

Nürtinger Maientag, Fr. 12. bis Mo. 15. Juni, Nürtingen, alle Infos: www.nuertingen.de/maientag