Öhringen schmeckt, 26.07.26

Bei »Öhringen schmeckt« verschmelzen Live-Cooking und eine vielfältige Genussmeile zu einem Fest für die Sinne. Auf der großen Showbühne zeigen regionale Spitzenköche ihr Können und werden dabei von einer riesigen LED-Wand perfekt in Szene gesetzt. Das kulinarische Programm startet um 12 Uhr mit einem Aperitif von Katharina Heinrich, gefolgt von der Vorspeise, die Peter Varnai vom Württemberger Hof um 13 Uhr zubereitet. Ein echtes Highlight wartet um 14.30 Uhr auf die Besucher: Unter dem Titel »Burgermeister trifft Bürgermeister« kreiert Toni Tänzer von Tonis Eatery zusammen mit Oberbürgermeister Patrick Wegener das Hauptgericht. Um 16 Uhr zaubert schließlich Björn Sinzinger von Sinzinger‘s Krone das Dessert auf die Teller. wol

So. 26. Juli, 11 bis 18 Uhr, Allmand, Öhringen, oehringen.de