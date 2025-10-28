Öhringer Martini Markt: Fest für die Sinne, 09.11.25

In Öhringen wird gefeiert, gelacht und genossen. Der MARTINI MARKT lädt am Sonntag, 9. November, zum verkaufsoffenen Sonntag voller Atmosphäre, Begegnungen und herbstlicher Genüsse ein. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Öhringer Geschäfte ihre Türen und heißen Gäste aus der gesamten Region herzlich willkommen. Die Öhringer Innenstadt rund um den Marktplatz lockt mit verführerischen Düften von Flammkuchen, Gewürzen und frisch gebackenen Crêpes, während zahlreiche Marktstände entlang der Markt-, Rathaus- und Poststraße zum Stöbern, Schlemmen und Staunen einladen. In dieser stimmungsvollen Atmosphäre wird der MARTINI MARKT zu weit mehr als nur einer Veranstaltung – er lädt dazu ein, den Herbst mit allen Sinnen zu genießen. Unter dem Motto »Augenschmaus und Gaumenfreude« begeistert er sowohl Einheimische als auch Gäste aus der ganzen Region. Denn wenn in Süddeutschland der Martinstag naht, erwachen zahlreiche Traditionen zum Leben. Das Ende des »Bauernjahres«, der köstliche Brauch der Martinsgans und die stimmungsvollen Laternenumzüge gehören untrennbar dazu und verleihen dem Fest ­seinen ganz besonderen Zauber. Ein weiteres ­besonderes Highlight ist das beliebte Gänse-Gatter auf dem Marktplatz, wo das fröhliche Geschnatter der Tiere Jung und Alt gleichermaßen begeistert. Gleich daneben sorgt eine große Strohpuppe als sympathisches Maskottchen für fröhliche Fotomomente. Auch die große MARTINI-Verlosung zieht viele Besucher an: Für nur einen Euro pro Los kann man attraktive Preise gewinnen – darunter regionale Delikatessen, niedliche Plüschgänse, küchenfertige Demeter-Weidgänse, Genuss-Boxen, Glühwein von der Weinkellerei Fürstenfass und Party-Fässer von Haller Löwenbräu.

Die jüngsten Besucher dürfen sich auf Leckereien und das nostalgisches Kinderkarussell in der Poststraße freuen, das für leuchtende Augen sorgt. Ein stimmungsvoller Höhepunkt des Tages ist der traditionelle Laternenumzug, der um 17 Uhr an der Stiftskirche startet und von musikalischer Begleitung umrahmt wird. Auch kulturell hat der MARTINI MARKT einiges zu bieten: Das Museum »Werkstatt Pflaumer« öffnet anlässlich seines 100-jährigen Jubiläums von 14 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt seine Türen und lädt zu spannenden Einblicken in die Stadtgeschichte ein. Die Stadtbücherei ist von 13 bis 17.30 Uhr geöffnet, bietet eine Tiptoi-Rallye für Kinder und lädt beim traditionellen Bücherflohmarkt zum Stöbern ein – begleitet von Kaffee und Kuchen, angeboten durch den Förderverein. Im Ö-Center und im Steinsfeldle warten zusätzlich attraktive Aktionen, herbstliche Deko-Ideen, modische Outfits und viele Inspirationen für die goldene Jahreszeit. Ob beim Stöbern, Genießen oder gemeinsamen Erleben – der MARTINI MARKT ist ein Fest für alle Sinne, das Tradition, Genuss und Gemeinschaft auf wunderbare Weise verbindet.

MARTINI MARKT: So. 9. November, 13 bis 18 Uhr, Öhringen. Aktuelle Informationen und das Ausstellerverzeichnis gibt es unter www.oehringen-lieblingsstadt.de/martini-markt