Öhringer Woche: Frühling in der Stadt

Wenn es Frühling wird in der Großen Kreisstadt, läutet die »Öhringer Woche« von Donnerstag, 18. April bis Montag, 22. April die farbenfrohe Jahreszeit ein. Französische Lebensart versprüht von Donnerstag bis Sonntag der »marché français« auf dem Öhringer Marktplatz. Ganz im Zeichen von Klimaschutz steht der »Öhringer Nachhaltigkeitstag«. Am Sonntag, 21. April präsentieren diverse Akteure aus Wirtschaft und Gesellschaft, Initiativen und Vereine aktiven Klimaschutz und geben Tipps, wie jeder persönlich auf eine zukunftsfähige Gesellschaft hinwirken kann. Begleitend dazu bietet der verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 18 Uhr in der Innenstadt, im Ö-Center und im Steinsfeldle reichlich Möglichkeiten für die ausgedehnte Shopping-Tour. Und weil der Frühling für Neues und Aufbruch steht, bietet der Thementag am Montag, 22. April unter dem Motto »Besondere Orte. Besondere Blicke.« inspirierende Führungen durch Öhringen.

Französischer Markt: Original französische Markthändler, die speziell aus Frankreich anreisen, bieten kulinarische Köstlichkeiten aus dem Land der Gourmets an. Mit ihrem Charme und französischem Flair wecken sie Urlaubserinnerungen. Ob leckerer Flammkuchen, Käse- und Wurstspezialitäten, Champagner oder Crémant, Pasteten, Oliven, Macarons oder provençalischer Nougat – auch in Öhringen kann man sich wie »Gott in Frankreich« fühlen.

Verkaufsoffener Sonntag: Zur »Öhringer Woche« gehört immer auch der verkaufsoffene Sonntag in der Innenstadt, im Ö-Center und im Steinsfeldle von 13 bis 18 Uhr. Passend zum Frühling bietet nicht nur der lokale Einzelhandel sondern die Stände rund um den Marktplatz viele frühlingshafte Kreativideen für Haus und Garten an. Für die kleinen Gäste gibt es am Samstag und am Sonntag sogar ein Kinderkarussell.

»Öhringer Nachhaltigkeitstag«: Gut bestückt erstreckt sich der »Öhringer Nachhaltigkeitstag« am Sonntag, 21. April, von der Bahnhofstraße über den Hafenmarkt in die Poststraße bis zum Oberen Tor. »Klimaschutz und Sharing Economy sind wichtige Eckpunkte auf Öhringens Weg zu einer nachhaltigen Stadt. Mit dem Nachhaltigkeitstag wollen wir zeigen, dass sich Öhringen der Herausforderungen für eine gute Zukunft bewusst ist«, sagt Anna-Maria Dietz, Geschäftsführerin des Stadtmarketingvereins Öhringen. Lieblingsstadt.

Besondere Orte. Besondere Blicke: Ein ganz besonderer Thementag im Rahmen der »Öhringer Woche« ist der Montag, 22. April mit ganz unterschiedlichen Führungen, nicht nur durch die Innenstadt. »An diesem Tag zeigen wir, wie vielseitig unsere Stadt ist«, so Anna-Maria Dietz.

Die Teilnahme an allen Führungen des Thementags »Besondere Orte. Besondere Blicke« finden nur mit Online-Voranmeldung statt. Diese startet am 16. April auf der Webseite -oehringen-lieblingsstadt.de. Der Eintritt ist frei.

