Öhringer Woche in neuem Gewand

Der Osterbrunnen ist geschmückt, bunte Wimpel zieren die Straßen der Innenstadt und Frühblüher sprießen im Hof-garten. Wenn es Frühling wird in der Großen Kreisstadt läutet die »Öhringer Woche« von Donnerstag, 30. März bis Dienstag, 4. April die sonnige Jahreszeit mit einem erfrischend neuen Programm ein.

Umrahmt wird die Öhringer Woche vom Französischen Markt in der Poststraße von Donnerstag bis Samstag jeweils von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag dann von 11 bis 18 Uhr. Acht original französische Markthändler, die speziell aus Frankreich anreisen, bieten kulinarische Köstlichkeiten aus dem Land der Gourmets an. Mit ihrem Charme und französischem Flair wecken sie Urlaubserinnerungen. Ob leckerer Flammkuchen, Käse- und Wurstspezialitäten, Champagner oder Crémant, Pasteten, Oliven, Macarons oder provençalischer Nougat – auch in Öhringen kann man sich wie »Gott in Frankreich« fühlen.

Zur »Öhringer Woche« gehört immer auch ein verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt, im Ö-Center und im Steinsfeldle von 13 bis 18 Uhr. Unter dem Motto »Natürlich. Schön.«, bietet er alles für einen gelungenen Ostereinkauf. Bereits ab 11 Uhr findet ein buntes Treiben rund um den Osterbrunnen auf dem Marktplatz statt. Ob Blumen lokaler Gärtnereien, Naturkosmetik oder Deko-Artikel – die Händler halten viele frühlingshafte Kreativideen für Haus und Garten bereit. Für die kleinen Gäste gibt es ein Kinderkarusell und für die Großen herzhafte Snacks. Spannend wird es vor dem Rathaus. Dort präsentiert die Öhringer Feuerwehr zum 175. Jubiläum actionreiche Mitmachangebote und ihre imposante Fahrzeugflotte. Der erste »Öhringer Nachhaltigkeitstag« steht als neuer Programmpunkt der »Öhringer Woche« ganz besonders im Fokus. Er findet am Montag, 3. April auf dem Marktplatz von 15 bis 20 Uhr statt. »Ob Tauschbörse, Klimazentrum Hohenlohe, Diakonieshop, Öhringer Stadtwerke und viele weitere Teilnehmer mehr, das Angebot ist vielfältig. Klimaschutz und Sharing Economy sind wichtige Eckpunkte auf Öhringens Weg zu einer nachhaltigen Stadt. Mit dem Nachhaltigkeitstag wollen wir zeigen, dass sich Öhringen der Herausforderungen für eine gute Zukunft bewusst ist. Wir haben im Bereich Klimaschutz eine sehr aktive Bürgerschaft und auch viele Betriebe, für die Nachhaltigkeit schon lange ein zentraler Aspekt ihrer Arbeit ist«, sagt Anna-Maria Dietz, Geschäftsführerin des Stadtmarketingvereins »Öhringen. Lieblingsstadt«. Ein weiterer besonderer Tag im neuen Konzept der »Öhringer Woche« ist Dienstag, 4. April. Unter dem Motto »Besondere Orte. Besondere Blicke.« gibt es unterschiedliche Themenführungen. Vom hohen Kletterturm die Stadt mal von oben sehen, eine Führung durch ein großes Feuerwehrfahrzeug, Kinder- und Seniorenführungen, barrierefreie Führungen speziell für Menschen mit Handicap oder viele andere Themenführungen. »Mit den Führungen möchten wir zeigen, wie vielseitig unsere Stadt ist«, sagt Anna-Maria Dietz. Die Teilnahme an allen Führung ist kostenfrei. Eine online-Voranmeldung ist erforderlich. Die Infos dazu gibt es auf

Öhringer Woche

Do. 30. März bis Di. 4. April

Öhringen,

www.oehringen-lieblingsstadt.de.