Öhringer Woche: »Wir blühen weiter«

Wenn die bunten Wimpel die Innenstadt schmücken und sich überall die Frühlingsstimmung ausbreitet, dann ist es wieder so weit: Die »Öhringer Woche« steht vor der Tür! Vom 10. bis 14. April erwartet die Besucher ein bunter Strauß voller Highlights und ein abwechslungsreiches Programm voller spannender Themen, inspirierender Aktionen und genussvoller Erlebnisse. Das Jahr 2025 spielt am Limes eine besondere Rolle, denn der Obergermanisch-Raetische Limes begeht das 20-jährige ­Jubiläum seiner Ernennung zum UNESCO-Welterbe. Das war für den Stadtmarketingverein »Öhringen. Lieblingsstadt.« ein mehr als passender Anlass, die »Öhringer Woche« inhaltlich neu auszurichten. Mit dem Motto »Öhringen blüht weiter« möchten der Stadtmarketingverein und die Stadt Öhringen die Bedeutung des Limes und die in vielen Bereichen prägende Landesgartenschau 2016, zukünftig in den Fokus rücken. Auch schon mit Blick auf das Jubiläum »10 Jahre Landesgartenschau«, das nächstes Jahr gebührend gefeiert werden soll.

Offiziell eröffnet wird die »Öhringer Woche« durch Oberbürgermeister Thilo Michler mit der Einweihung der neuen »Denk-mal-Wege« am Donnerstag, 10. April. Schon lange gab es den Wunsch, die Verbindungswege von der Innenstadt zu den Einkaufsstandorten Ö-Center und Steinsfeldle attraktiver zu gestalten. Ob Denksportaufgabe, mentale Trimm-dich-Übung oder das Hören auf die innere Stimme, die »Denk-mal-Wege« laden zu bemerkenswerten Erfahrungen ein. An kreativen Stationen gibt es spannende Übungen und allerlei Wissenswertes. Alle Details zu den Denk-mal-Wegen gibt es auf oehringen.de/denk-mal-wege. Den eigentlichen Programmauftakt am Donnerstag macht der »Römer und Limestag«. Mit Führungen im Weygang-Museum und im Hofgarten sowie dem Motto-Tag in der Stadtbücherei. Ein mittelalterlicher Spiele-Parcours auf dem Öhringer Marktplatz lädt Kinder und Erwachsene den ganzen Tag über zum Mitmachen ein. Um 15 Uhr begrüßt Oberbürgermeister Thilo Michler auf dem Marktplatz die Öhringer Kindergärten, die ihre selbst gestalteten »Blühenden Schubkarren« als Dekoration an den Lieblingsplätzen während der »Öhringer Woche« aufstellen. Von Freitag bis Sonntag blüht der Marktplatz so richtig auf. Ein Garten und Pflanzenmarkt sorgt für reichlich Inspiration zur Freiluft-Saison. Am 13. ­April lockt der verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 18 Uhr in die Innenstadt, ins Ö-Center und ins Steinsfeldle. Neben zahlreichen ­Frühlingsangeboten präsentieren sich in der Innenstadt Stände rund um den Marktplatz und bieten kreative Ideen für Haus und Garten an. Frühlingsduft verbreitet auch das Gastro-Angebot. Am Montag, 14. April öffnen zudem verschiedene Firmen ihre Türen und geben unter dem Motto »Besondere Orte. Besondere ­Blicke« besondere Einblicke in die Betriebe.

Im Rahmen der Öhringer Woche werden zahlreiche Themen-­führungen am Montag, 14. April geboten. Ob Stadtführung für Kinder, für Menschen mit Handicap oder eine Rolli-Stadt-­führung laden ein, Öhringen neu kennenzulernen. Premiere ­feiert an diesem Tag eine neue ­Gewandführung und auch das »Limes Tor« sowie die Limes-Blicke gibt es als

Sonderführung.

Öhringer Woche

Do. 10. bis Mo. 14. April, Öhringen

oehringen-lieblingsstadt.de