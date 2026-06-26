Offenauer Kornlupferfest (18. bis 20.7.26)

Alles am und im Fluss ist in Offenau am vorletzten Wochenende im Juli: Zum mittlerweile 48. Kornlupferfest lädt der Arbeitskreis Offenauer Vereine an die lange Johann-Michl-Promenade ein. Die 30. Ausgabe der Kornlupfer-Rocknacht und der 13. Wettbewerb im Fischerstechen begleiten die Traditionsveranstaltung am Neckarstrand. Drei Tage lang wetteifern kulinarische Köstlichkeiten aus Grill und Pfanne, besondere Mittagsangebote, Musikbands sowie zahlreiche Kinderattraktionen um die Gunst der großen und kleinen Gäste. Bunte Lichterketten rechts und links des Neckarufers sowie lodernde Fackeln verwandeln das Veranstaltungsgelände am Abend in eine glitzernde Festlesmeile.

Sa. 18. bis Mo. 20. Juli, Johann-Michl-Promenade, Offenau

www.kornlupferfest.de