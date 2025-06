Open Air am Mercedes-Benz Museum, 10. Juli bis 10. August

Musik, Tanz, Performance und Comedy: Die »Stadtkultur am Mercedes-Benz Museum« bietet auch in diesem Jahr wieder ein vielfältiges Programm. Vom 10. Juli bis 10. August treten Kulturschaffende zahlreicher Genres auf der Open Air Bühne auf. »Die Stadtkultur am Mercedes-Benz Museum mit Konzerten, Clubabenden und Comedy hat mittlerweile eine große Fangemeinde. Künstler aus verschiedenen Bereichen bieten ihr Programm einem großen Publikum. Sie treten in Eigenregie auf, und wir stellen ihnen unsere Open Air Bühne und Infrastruktur zur Verfügung. Die Programmvielfalt unterstreicht die Bedeutung des Mercedes-Benz Museums als Kulturort,« erklärt Bettina Haussmann, die Leiterin Mercedes-Benz Museum. Den Auftakt macht am 10. Juli »MamaGehtTanzen«. Hier feiern Frauen zum zweiten Mal eine Mega Sommer-Party als Riesen-Open-Air.

Expand Foto: Mercedes-Benz Group

Nur einen Tag später ist »Vanessa Mai« in Stuttgart zu Gast. Ihre Fans erwartet ein unvergesslicher Open-Air-Abend voller Emotionen, Energie und ihrer größten Hits. Die perfekte Mixtur aus Poetry, Comedy und Live-Musik, zusammengeschnürt zu einer dreistündigen Experience gibt es am 20. Juli bei »Kopfkino« zu erleben. »Heavysaurus«, vier Dinosaurier und ein Drache, bringen am 25. Juli Rockmusik für die ganze Familie in die Ohren und auf die Bühne. Gleich an drei Abenden am 26. und 27. Juli und am 3. August liefern die »Old School Vibes« die besten Hits von »Destiny´s Child« bis »Usher« nach Stuttgart. Der »Best of Erotic Slam« am 31. Juli und der »Stuttgarter Comedy Clash« am 1. und 2. August strapazieren die Lachmuskeln aller Besucher. Tanzbarer geht es am 9. August bei InSzene zu. Hier verschmilzt elektronische Musik und außergewöhnliche Architektur zu einem bombastischen Live-Erlebnis. Und zum musikalischen Ausklang der diesjährigen Ausgabe der Stadtkultur feiert »Sandkastenliebe« am 10. August Stuttgarts größte 90er und 2000er Open Air Party.

Stuttgarter Stadtkultur am Mercedes-Benz Museum, Do. 10. Juli bis So. 10. August, Mercedes-Benz Museum, Stuttgart, www.mercedes-benz.com

Das Programm

Do. 10. Juli, 17 Uhr: MamaGehtTanzen

Fr. 11. Juli, 19 Uhr: Vanessa Mai

So. 20. Juli, 19 Uhr: Kopfkino Vol.18

Fr. 25. Juli, 17.30 Uhr: Heavysaurus

Sa. 26. & So .27. Juli und So. 3. August, jeweils 17 Uhr: Old School Vibes Open Air

Do. 31. Juli, 19 Uhr: Best of Erotik Slam

Fr. 1. & Sa. 2. August: Stuttgarter Comedy Clash

Sa. 9. August, 17 Uhr: In.Szene VII

So. 10. August, 17 Uhr: Sandkastenliebe