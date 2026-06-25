Open Fire Festival, 04.07.26

Das OpenFire Festival geht in die dritte Runde und lädt erneut die Jugend der Region zum kostenlosen Open-Air im echaz.Hafen Reutlingen ein. Das Festival lebt vom Mitmachen. Das große Line-up vereint verschiedene Szenen: Marlo Grosshardt singt schön provokant über die Welt, die ihn umgibt. Der Vierundzwanzigjährige Hamburger packt seine kritischen Texte in ein raues Pop-Gewand. Lara Hulo kombiniert Indie, Humor und queer-feministische Haltung. Juno030 verbindet Rap und Elektronik mit ehrlichen Einblicken in Identität und Psyche. Repleka liefert dichten Indie-Rap. Blütenstaub steht für atmosphärischen Indie-Rock zwischen Synths und Gitarren.

Open Fire Festival, Sa. 4. Juli, 18 Uhr, echaz.Hafen, Reutlingen, franzk.net