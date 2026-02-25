Osterbasar im Bad Mergentheimer Kulturforum, 20. bis 22.03.26

Bad Mergentheim stimmt ein Wochenende lang auf Ostern ein: Der Osterbasar im Bad Mergentheimer Kulturforum hält wieder ein großes Angebot bereit. Die Vorfreude aufs Osterfest wird mit bunten und kunstvollen Dekorationen noch schöner. Täglich können die Besucherinnen und Besucher von 10 bis 17 Uhr (am Sonntag ab 11 Uhr) die handgefertigten Werke der Hobbykünstlerinnen und Hobbykünstler bewundern und kaufen. Rund 20 Stände umfasst das feine Ensemble. Wer noch Ideen für Oster- und Frühlingsdekorationen oder kleine Geschenkideen sucht, wird auf dem Osterbasar sicher fündig. Das Angebot reicht von kunstvoll gestalteten Eiern bis hin zu originellen Unikaten aus unterschiedlichsten Materialien.

Fr. 20. bis So. 22. März, Kulturforum, bad-mergentheim.de