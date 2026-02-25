Ostereiermarkt in Fichtenau, 28.03.26

Am 28. und 29. März 2026 lädt der beliebte Ostereiermarkt der Gemeinde Fichtenau in der Turn- und Festhalle Matzenbach erneut zum Entdecken und Genießen ein. Seit dreieinhalb Jahrzehnten steht diese Veranstaltung für Handwerkskunst, Kreativität und frühlingshafte Fichtenauer Momente. Besucher dürfen sich auf eine beeindruckende Vielfalt kunsthandwerklicher Arbeiten rund um das Osterfest freuen: Von filigran verzierten Wachteleiern über aufwendig gestaltete Straußeneier bis hin zu liebevollen Dekorationsideen bietet der Markt zahlreiche inspirierende Highlights. Auch kulinarisch ist bestens für die Gäste gesorgt. Viele der Ausstellenden sind dem Markt seit Jahren treu verbunden, während neue Teilnehmende mit frischen Ideen und kreativen Techniken für spannende Akzente sorgen. Ein abwechslungsreiches Angebot an Speisen von den LandFrauen Fichtenau und der Freiwilligen Feuerwehr Fichtenau lädt zum Verweilen ein. Für die kleinen Besucher hält der Ostereiermarkt ebenfalls ein attraktives Programm bereit. Kreative Bastelangebote in der Kinderbetreuung, eine Kindereisenbahn sowie der Spielplatz »Königskinder« sorgen für Spiel, Spaß und Unterhaltung. Der Ostereiermarkt verspricht damit ein frühlinghaftes Erlebnis für die ganze Familie, denn: die schönsten Momente sind die »Fichtenauer Momente«.

Sa. 28. März, 10 bis 17 Uhr und So. 29. März, 11 bis 17 Uhr, Turn- und Festhalle Fichtenau-Matzenbach, www.fichtenau.de