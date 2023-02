Ostereiermarkt in Fichtenau am 1. und 2. April 2023

Der Ostereiermarkt in der österlich dekorierten Turnhalle im Fichtenauer Ortsteil Matzenbach hat sich in der Tradition der letzten Jahrzehnte zu einem Besuchermagneten entwickelt. Aussteller und Gäste aus allen Teilen Deutschlands lassen den Markt Jahr für Jahr in neuer Vielfältigkeit erstrahlen. Ideen und Anregungen für den eigenen Osterschmuck dürfen natürlich auch nicht fehlen. Gezeigt werden von über 30 Ausstellern traditionelle Techniken, wie das Bemalen in Aquarell- und Plakatfarben, Tusche und Acryl, sowie viele andere kreative Techniken. Am Samstag, dem 1. April um 10 Uhr wird der 32. Ostereiermarkt von Bürgermeisterin Anja Schmidt-Wagemann eröffnet und mit Liedern des Liederkranz Wildenstein umrahmt. Für große und kleine Besucher wird wieder eine Kinderbetreuung angeboten. Um das leibliche Wohl kümmert sich der LandFrauen Verein Fichtenau. wol

Ostereiermarkt 2023, Sa. 1. und So. 2. April, 10 bis 17 Uhr

Turnhalle Fichtenau-Matzenbach, www.fichtenau.de