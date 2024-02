Der Ostereiermarkt hat sich längst als ein jährliches Highlight etabliert und lockt sowohl Besucher aus der Region als auch von weiter her an. In der charmanten Atmosphäre der Turn- und Festhalle bieten Künstlerinnen und Künstler ihre liebevoll verzierten Ostereier und Osterdekorationen feil. Hier trifft traditionelles Handwerk auf kreative Vielfalt – von filigran bemalten Eiern bis hin zu handgeschnitzten Holzarbeiten. Neben dem breitgefächerten Angebot an Ostereierkunst können Besucher auch die kulinarischen Spezialitäten der LandFrauen Fichtenau genießen. Das Unterhaltungsprogramm für Kinder sorgt dafür, dass der Ostereiermarkt ein vergnügliches Erlebnis für die ganze Familie ist. Der Ostereiermarkt in Fichtenau öffnet seine Tore am Samstag, den 23. März, um 10 Uhr und lädt bis Sonntag, den 24. März, zum Entdecken, Staunen und Genießen ein.

Sa. 23. und So. 24. März, 10 bis 17 Uhr, Turn- und Festhalle

Fichtenau-Matzenbach, www.fichtenau.de