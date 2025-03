So bunt wie Ostereier – Der April auf dem Festplatz Flugfeld Böblingen Sindelfingen

Gleich zwei mehrtägige Großveranstaltungen versüßen Groß und Klein das Osterfest im April. Die Besucher*innen können sich auf jede Menge buntes Treiben, Spaß, Action, staunende Augen und leckeres Essen freuen. Der Startschuss fällt bereits Ende März: Die beliebte Oster-Kirmes auf dem Festplatz Flugfeld Böblingen / Sindelfingen kehrt zurück und startet dieses Jahr bereits in ihre dritte Runde. Der Familienrummel startet am Samstag, 28. März und lädt bis zum 6. April zu einem unvergesslichen Erlebnis ein. Insgesamt neun Tage können die Besucher*innen auf dem Festplatz bei Wurf- und Geschicklichkeitsspielen wie Ballwerfen, Entenangeln, Schießen oder am Greifer ihr Können unter Beweis stellen Fahrgeschäfte wie Kinderkarussell, Achterbahn oder Autoscooter dürfen natürlich auch dieses Mal nicht fehlen. Ein absolutes Muss ist das Colossos-Riesenrad der Familie Göbel, der Musikexpress und das Spukschloss sowie die Riesenrutsche. Mit Bratwurst, Pommes, Churros, Waffeln, Langos und Süßigkeiten gibt es genügend Leckeres, um einen unbeschwerten Nachmittag zu verbringen. Die Ablöse erfolgt sogleich Mitte April. Vom 16. April bis zum 27. April gastieren die Gebrüder Barelli mit ihrem großen Ostercircus auf dem Festplatz Flugfeld. Artist*innen und andere Künstler*innen aus aller Welt präsentieren in atemberaubenden Darbietungen unter anderem am Flug Trapez, Hochseil und der Armbrust eine »Reise um die Welt«. Ein eigenes Live-Orchester sorgt für die passende musikalische Begleitung der Zirkus-Shows. alh

Oster-Kirmes, Sa. 28 März bis So. 6. April, Mo. bis Fr. 15 bis 20 Uhr, Sa., So. & Feiertage 12 bis 21 Uhr, Festplatz Flugfeld Böblingen/Sindelfingen

Ostercircus, Mi. 16. bis So. 27. April, verschiedene Spielzeiten, Festplatz Flugfeld Böblingen/Sindelfingen, alle Infos & Tickets: www.cc-bs.com