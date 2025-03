Ostermarkt Blaufelden, 06.04.

Nach dem Winter freuen sich die Veranstalter vom Kulturamt Blaufelden sehr, ihre Gäste auf dem ­Ostermarkt begrüßen zu dürfen. Am Sonntag, den 6. April, werden ­alle Osterbegeisterten herzlich in die Mehrzweckhalle in Blaufelden (Schulstraße 13) eingeladen, um nach Herzenslust zu stöbern. Zahlreiche Händler präsentieren ihre abwechslungsreichen, frühlingshaften und österlichen Angebote wie Ostergestecke, Holzwaren, Schmuck, Kerzen, Dekoartikel und vieles mehr.

Und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, denn ab 11 Uhr können sich die Besucher des Ostermarktes auf einen guten und reichhaltigen Mittagstisch der Firma »Feuchter – Fleisch und Mehr« freuen. Und von 14 bis 17 Uhr hat das beliebte Landfrauencafé wieder geöffnet. Geboten werden süße und herzhafte Köstlichkeiten, Kaffee und natürlich selbstgebackene Kuchen und Toren, von denen jeder etwas für seinen Geschmack findet.

Ergänzt wird der Ostermarkt wieder mit dem Flohmarkt des Fanfarencorps Blaufelden. Zahlreiche Aussteller bieten hier ihre Waren zum Verkauf an. Ob uralte Bücher, Bilder und Spielzeug – es ist immer wieder ein besonderer Treffpunkt für Händler, Sammler und Liebhaber. Hier können Schatzsucher viel Krempel entdecken, aber zweifelsohne auch die eine oder andere Kostbarkeit.

Das Eichamt und die Wasserpumpstation in der Blaubacher Straße können ebenfalls wieder von 13 bis 17 Uhr besichtigt werden. Fachkundiges Personal wird den Besuchern zur Seite stehen und ­Fragen beantworten. Das Kulturamt, die Gemeindeverwaltung, die Vereine und Aussteller, möchten alle Besucher von Nah und Fern von Herzen einladen und freuen sich sehr auf alle Gäste des Ostermarktes. Gemeinsam wünschen sie einen wunderschönen Tag in Blaufelden!

Ostermarkt Blaufelden, So. 6. April, ab 11 Uhr, Mehrzweckhalle, Blaufelden, www.blaufelden.de