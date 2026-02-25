Ostermarkt: Frühlingserwachen in Dinkelsbühl, 21. und 22.03.26

Ab März beginnt in Dinkelsbühl mit dem Frühlingserwachen auch der Start in eine neue Saison mit verschiedenen Veranstaltungen. Zwei Wochen vor Ostern findet vom 21. bis 22. März der Ostermarkt in Dinkelsbühl statt. Zahlreiche Stände in und vor der Schranne bieten eine große Auswahl an österlichem Kunsthandwerk und frühlingshafter Dekoration sowie handgemachten Waren. Da Ostereier beim Ostermarkt natürlich nicht fehlen dürfen, gibt es diese in verschiedenen Herstellungsformen zu kaufen, ob umhäkelt, graviert oder mit Wachs verziert. Neben Dekoration zum Osterfest, gibt es auch eine Vielzahl an Geschenkideen fürs Osternest. Doch der Ostermarkt bietet noch vieles mehr.

Expand Foto: Ingrid Wenzel

Im Schrannenfestsaal und Kleinen Schrannensaal bieten zahlreiche Aussteller neben österlichen ­Waren auch weitere handgemachte Produkte an. Die Auswahl reicht von Töpferwaren und Körben aus verschiedenen Materialien, Holzarbeiten und Schmuck, Grußkarten und Geschenken aus Papier, Dekoration aus Beton, Gartendekoration und ­Seifen bis hin zu kulinarischen Geschenkideen um das Osternest zu füllen. Wie wäre es dieses Jahr statt dem klassischen Schokohasen zum Beispiel mit einem fruchtigen Chutney oder einer köstlichen Marmelade. Auch Sirups und Essige, oder Produkte aus Vanille oder Hanf werden angeboten. Doch nicht nur in, sondern auch vor der Schranne laden die Stände zum Bummeln ein. Auf dem Weinmarkt werden farbenfrohe Frühlingsblüher und österliche Gestecke sowie Kräuter- und Zirbenkissen angeboten.

Neben einem frühlingshaften Bummel lädt der ­Ostermarkt die Besucher auch zum Verweilen ein. Denn für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Vor der Schranne am Weinmarkt bieten verschiedene Aussteller kulinarische Köstlichkeiten wie Crêpes und Waffeln, Gebäck und Wurstwaren sowie Süßigkeiten an. Auch ein Weinstand ist mit dabei. Und natürlich ist auch für Kinder etwas geboten: Die kleinen Besucher des Ostermarktes können auch in diesem Jahr wieder ein paar Runden auf dem ­Karussell drehen. Musikalisch wird der Ostermarkt umrahmt von zwei Standkonzerten. Diese finden an beiden Tagen jeweils um 14 Uhr statt. Am Samstag spielt die Blaskapelle Eigner und am Sonntag gibt die Stadtkapelle Dinkelsbühl ein Konzert.

Ostermarkt, Sa. 21. und So. 22. März, Dinkelsbühl. Geöffnet hat der Ostermarkt jeweils von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. www.dinkelsbuehl.de