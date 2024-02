Ostermarkt in Dinkelsbühl

Zum Termin zwei Wochen vor Ostern hat sich in Dinkelsbühl der Ostermarkt etabliert. In diesem Jahr treffen die Besucher am Samstag, 16. und Sonntag, 17. März wieder vor und in der Schranne am Weinmarkt auf ein großes, buntes Osterallerlei. Im Großen Schrannensaal werden Osterschmuck und Kunsthandwerk, Keramik, Papierkunst, Holzarbeiten, Mineralien, Edelsteinschmuck und vieles mehr angeboten. Eine Attraktion für die jungen Besucher ist das nostalgische Karussell, das auf dem Marktplatz steht. Für Jung und Alt gibt es im Innenhof des Hauses der Geschichte die Erzählzeit – an beiden Tagen von 10 bis 15 Uhr. Mit der Erzählerin »die Malla« erwartet die Besucher Geschichten von früher und heute. Zwei Tage im Frühling, die wie gemacht sind für einen Ausflug mit der ganzen Familie.

Sa. 16. bis So. 17. März, 10 bis 17 Uhr, Schranne am Weinmarkt ­Dinkelsbühl, www.dinkelsbuehl.de