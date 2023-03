Ostermontagsmarkt Langenburg

Ostermontagsmarkt, in diesem Jahr am 10. April, gehört für viele zum Frühjahrsbeginn.

Bürgermeister Wolfgang Class wird zum letzten Mal in seiner Amtszeit den Markt um 11 Uhr vor dem Rathaus offiziell eröffnen. Zwischen Schloss und Stadttor bieten dann die Händler des Marktes Krämerware, Korbwaren, Hohenloher Produkte, Schnäpse, Weine, Käse, Eis, Stutenmilchprodukte, Gebäck, Handwerkskunst, Pflanzen, Schmuck, Antikes, Süßes und Saures, weitere Köstlichkeiten und nicht zu vergessen die Jahrmarktbuden mit Kinderkarussell. Der »Hohenloher Produkte«-Markt, der vor 20 Jahren ins Leben gerufen wurde und bislang auf dem Brauereiplatz unterhalb des Stadttores den ursprünglich reinen traditionellen Krämermarkt ergänzte, ist in den Markt im Inneren Städtle integriert. Fairtrade-Angebote unterstreichen Langenburgs Auszeichnung als Fairtrade-Stadt. Wenn eine Stadt einen zentralen Marktbrunnen hat, gehört zu Ostern ein Osterbrunnen. Diesen Brauch pflegen die Landfrauen Langenburg und übernehmen das jährliche Schmücken des Osterbrunnens - ein Blickfang mitten im Inneren Städtle und dem Markt.

Angebote rund um den Markt machen den Aufenthalt zum Erlebnis. Das kann von Westen nach Osten oder umgekehrt mit verschiedenen Schwerpunkten wahrgenommen werden. Dazu gehört unter anderem die Osterhasensuchen rund ums Schloss für Familien: Eine Stempelkarte kann zuvor im Rathaus abgeholt und nach dem Suchen ausgefüllt dort wieder abgegeben werden – gegen ein kleines Ostergeschenk. Automuseum und Schlossmuseum haben geöffnet. Im Hofrathaus zeigt der Hohenloher Kunstverein die Ausstellung »Thomas Achter – Letzte Werke«, am Ostermontag mit einer Führung. Weiter geht’s zum Rathaus, wo sich für Schwimmbegeisterte eine letzte Gelegenheit bietet, Saisonkarten für das Langenburger Freibad zum Vorverkaufspreis zu erwerben. Im Spielecafé Hornoxn können Familien, Kinder, Erwachsene, Jung und Alt und Mittelalt in die Welt der Gesellschaftsspiele eintauchen. Die Töpferei Gesine Tuchenhagen neben der Kirche hat geöffnet und am westlichen Ende des Marktes öffnet die Malerin Helena Zubler ihr Atelier direkt am Torturm. Cafés, Kneipen und Restaurants bieten zusätzlich zum Marktangebot ihre Köstlichkeiten an. Jahrmarktbuden am Marktplatz, Schloss- und Automuseum und auch die Ausstellung beim Hohenloher Kunstverein im Hofratshaus haben bereits am Ostersonntag ab dem frühen Nachmittag geöffnet.

Die Innenstadt-Durchfahrt ist durch den Markt am Ostermontag gesperrt. Parkmöglichkeiten gibt es von Bächlingen kommend auf dem Schlossparkplatz, außerhalb des Stadttores von Osten kommend auf dem Parkplatz der Firma Farmbau beim Innopark am See sowie an der Stadthalle beim Wasserturm und beim Freibad »In der Strut«.

www.langenburg.de