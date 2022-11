Palazzo bittet zu Tisch!

Willkommen zurück zur Lebenslust, es ist angerichtet: Vom 18. November bis zum 12. März bietet Palazzo im nostalgischen Spiegelpalast auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart eine köstliche wie unterhaltsame Mischung aus Haute Cuisine, kreiert von Harald Wohlfahrt, und bestem Varieté-Entertainment. Am 17. November heißt es »Vorhang auf« für die siebzehnte Saison – dann feiert die aufregende Dinner-Show mit neuem Menü und Programm Premiere. Im Herbst und Winter, während der rund viermonatigen Spielzeit, erleben die Gäste bei ihrem PALAZZO-Besuch genussvolle Momente und vergnügliche Stunden, in denen meisterhafte Kochkunst auf preisgekrönte Akrobatik trifft, erlesene Köstlichkeiten mit herzerwärmendem Humor garniert werden und auf genießerisches Schwelgen spannungsgeladene Darbietungen folgen.

Der Spiegelpalast bietet mit seiner festlichen Eleganz und dem Jugendstil-Interieur, funkelnden Spiegeln an den Wänden, Hunderten von Kerzen, stimmungsvollem Licht und edel eingedeckten Dinner-Tischen eine ganz besondere Atmosphäre, die einen unmittelbar in eine längst verloren geglaubte Welt eintauchen lässt. In dieser Umgebung können die Gäste vollkommen entschleunigen und schöne Stunden genießen. Kleine Auszeiten vom Alltag, bewusste Momente des Erlebens, Augenblicke intensiver Wahrnehmung: Der Harald Wohlfahrt Palazzo schafft einen glamourösen Ort, wo Lebens- und Gaumenfreude, die künstlerischen Darbietungen internationaler Artisten und Comedians, eine Live-Band und mitreißende Musik sowie ein bezauberndes Ambiente zu einer magischen Einheit verschmelzen – und garantiert einen Abend lang perfekte Unterhaltung und höchsten Genuss, live und mit allen Sinnen erlebbar. Für die kulinarischen Genüsse im PALAZZO Stuttgart zeichnet erneut Harald Wohlfahrt – Deutschlands höchstdekorierter Spitzenkoch, der unter anderem 25 Jahre in Folge mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde – verantwortlich. Er hat wieder ein köstliches Vier-Gang-Menü für die Gäste ersonnen. Die Köstlichkeiten aus der Küche verbinden sich auf perfekte Weise mit den künstlerischen Darbietungen auf der Bühne und in der Manege: »Ladies First« lautet der Titel der neuen Show, die durchaus wortwörtlich zu verstehen ist und neben großen Emotionen auch eine gehörige Portion Humor und gute Laune in den Spiegelpalast bringt. Miss Frisky, der schillernde Star des Abends, wird unerwartet von einer heimtückischen Sinn- und Schaffenskrise erfasst. Weitere Turbulenzen bahnen sich an – und Miss Frisky ist wild entschlossen, mit allen ihr zur Verfügung stehenden künstlerischen Gaben nicht nur die Show und damit den Abend, sondern vor allem auch sich selbst zu retten! Ob es ihr am Ende gelingt oder sie ohne die Hilfe ihrer kosmopolitischen, von starken Charakteren, Körperbeherrschung, Diversität und Witz nur so strotzender Künstler-Clique völlig aufgeschmissen wäre, bleibt abzuwarten. alh

Palazzo Stuttgart

Fr. 18. November bis So. 12. März, Spiegelpalast auf dem Wasen, Stuttgart, alle Infos: www.palazzo.org