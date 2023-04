Park Träume – Markt der erlesenen Kostbarkeiten in Brackenheim

Die Park Träume sind zurück: Vom 23. bis 25. Juni 2023 können Besucher:innen am Schloss Stocksberg nahe Heilbronn wieder hochwertige Produkte zu Gartengestaltung, Kunsthandwerk und Home & Living shoppen und leckere Delikatessen genießen. Im vergangenen Jahr feierte das Event mit über 6.800 Gästen erfolgreich Premiere. Bei der diesjährigen Ausgabe präsentieren mehr als 100 Aussteller:innen ihre ausgewählten Produkte. Laut Veranstalter werden die »Park Träume – Markt der erlesenen Kostbarkeiten« damit noch größer und schöner: Es gibt zusätzliche Ausstellungsflächen in den Innenräumen, neue Wege im Schlosspark und mehr lauschige Schattenplätze. Frühbuchertickets für das Event sind ab sofort für 13 Euro unter parktraeume.de/tickets erhältlich. Lange wegen aufwändiger Restaurationsarbeiten geschlossen – exklusiv für die Park Träume geöffnet: die geschichtsträchtige Anlage von Schloss Stocksberg. Erweiterte Parkwege laden Gäste dieses Jahr zu ausgedehnten Spaziergängen beim Event ein. Zum Verweilen locken zahlreiche gemütliche und schattige Plätze rund ums Schloss. In der Parkscheune und in der Remise gibt es im Innenraum nun witterungsunabhängige Ausstellungsflächen. Wer etwas Schönes für das eigene Zuhause sucht, wird bei den Park Träumen garantiert fündig. Die Aussteller:innen bieten eine große Auswahl an Produkten zu Einrichtung, Kunsthandwerk und Dekoration. Gartenfreund:innen finden beim Event alles für die grüne Oase zuhause: Ob Brunnen, Leuchten, Skulpturen oder Pflanzen. Daneben warten einzigartige Mode und besondere Schmuckstücke auf Shopper. Für Gourmets bietet die Veranstaltung leckere Delikatessen, Spirituosen und viele weitere Genusserlebnisse.

Park Träume – Markt der erlesenen Kostbarkeiten

Fr. 23. bis So. 25. Juni, Schloss Stocksberg, Brackenheim, www.parktraeume.de