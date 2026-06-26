Parkfest Bad Rappenau (31.7. bis 2.8.26)

Der Kurpark in Bad Rappenau ist bei Einheimischen und Gästen zu jeder Jahreszeit eine beliebte Oase um durchzuatmen, zu entspannen und sich eine Auszeit vom Alltag zu gönnen. Aber unsere beschaulichen Kuranlagen können auch anders! Wenn der Duft internationaler Köstlichkeiten durch den Kurpark zieht, wenn Kinderlachen ertönt, wenn erstklassige Livemusik zu hören ist und wenn tausende Lichter den Kurpark in ein faszinierendes Farbenmeer verwandeln, dann ist wieder Parkfest-Zeit. Drei Tage Musik, Genuss, Begegnungen und Sommerfeeling. So steht also einem abwechslungsreichen Wochenende zu Beginn der Sommerferien nichts im Wege.

Fr. 31. Juli bis So. 2. August, Kurpark, Bad Rappenau

www.badrappenau.de