Parkfest in Bad Rappenau vom 2. bis 4. August

Live-Musik, Leckereien & Lichterzauber: Der Kurpark in Bad Rappenau ist bei Einheimischen und Gästen zu jeder Jahreszeit eine beliebte Oase um durchzuatmen, zu entspannen und die Seele baumeln zu lassen. Aber die beschaulichen Kuranlagen können auch anders! Wenn der Duft von allerlei Köstlichkeiten durch den Park zieht, wenn Kinderlachen zu hören ist, wenn erstklassige Livemusik erschallt und wenn unzählige bunte Lichter und Leuchtelemente den Kurpark in ein Lichtermeer verwandeln, dann ist wieder Parkfest-Zeit.

Am Freitag, den 2. August 2024 ab 17 Uhr startet die die Pre-Party mit Highlights aus der Street Food-Küche bevor Campus ab 18 Uhr seinem Publikum vor dem Bühnenbus „Shorty“ so richtig einheizen wird. An alle drei Tagen gibt es Live-Musik und ein tolles Programm.

Fr. 2. bis So. 4. August, Kurpark, Bad Rappenau, www.badrappenau.de