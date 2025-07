Parkfest-Wochenende mit Pre-Party in Bad Rappenau (1. bis 3.8.25)

Wenn der Duft von allerlei Köstlichkeiten durch den Park zieht, wenn Kinderlachen zu hören ist, wenn erstklassige Livemusik erschallt und wenn unzählige bunte Lichter und Leuchtelemente den Kurpark in ein Lichtermeer verwandeln, dann ist wieder Parkfest-Zeit in Bad Rappenau. Am 1. August heißt es Eingrooven und Warmlaufen fürs Parkfest 2025. Im Food Truck-Bereich startet die Pre-Party bereits am Freitag ab 17 Uhr mit Highlights aus der Street Food-Küche und astreiner Live-Musik. Am Samstag, 2. August ab 17 Uhr startet dann das Parkfest so richtig durch. Die Bands auf Parkbühne und Seebühne geben alles, um den Besuchern einen rundum gelungenen Abend zu bieten. Allerlei Köstlichkeiten und die passenden Drinks lassen keine kulinarische Langeweile aufkommen. Und wer es außergewöhnlich liebt, ist bei den Street Food-Trucks genau richtig. Freunde exotischer oder gar spektakulärer Schlemmereien kommen hier auf ihre Kosten und können sich an den Trucks und Ständen auf eine kulinarische Weltreise begeben. Daneben lädt der Markt der schönen Dinge am 2. und 3. August zum Bummeln, Stöbern und Kaufen ein.

Stimmungsvolle Lichtinstallationen und tausende von Lichterbechern werden den Park am Samstagabend in ein magisches Licht tauchen. Der Parkfest-Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst auf der Parkbühne. Im Anschluss startet dann das Parkfest-Programm ab 11 Uhr mit Musik auf beiden Bühnen und von 11 bis 18 Uhr lädt das Kinderland seine kleinen und großen Besucher zum Spielen und Toben ein. So steht also einem abwechslungsreichen Wochenende zu Beginn der Sommerferien nichts im Wege.

Fr. 1. bis So. 3. August, Kurpark, Bad Rappenau, www.badrappenau.de