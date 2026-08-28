Party auf dem Wasen: Beim 179. Cannstatter Volksfest wird vom 25. September bis 11. Oktober in acht Festzelten gefeiert

Stuttgart steht wieder ganz im Zeichen des Wasens: Vom 25. September bis zum 11. Oktober findet das 179. Cannstatter Volksfest statt. Auf dem rund 25 Hektar großen Festgelände werden erneut mehr als vier Millionen Besucher erwartet. 2025 kamen 4,2 Millionen Menschen, 2024 waren es sogar 4,6 Millionen. Rund 300 Betriebe sorgen während der 17 Festtage für Unterhaltung und Verpflegung. Dazu gehören Fahrgeschäfte, Imbissstände und acht große Festzelte. Mit dabei sind Sonja Merz, Weller‘s Klauss & Klauss, Fürstenberg, Göckelesmaier, Beim Benz, Wilhelmer‘s SchwabenWelt, Wasenwirt und die Almhütte Royal. Wer einen Platz im Festzelt sicher haben möchte, sollte sich rechtzeitig um eine Reservierung kümmern. Die Preise unterscheiden sich je nach Zelt, Tag und Sitzbereich deutlich.

Auch bei den Fahrgeschäften ist die Auswahl groß. Zu den angekündigten Attraktionen gehören unter anderem Infinity, Fortress Tower, Flipper, XXL, Shake, Gladiator, Racing Coaster, Breakdance, Wellenflug, Sky Lounge Wheel und das XXL Fun House. Hinzu kommen klassische Attraktionen wie ein Etagenkarussell sowie Angebote für Familien und Kinder. Für das leibliche Wohl gibt es unter anderem Langos, Schokofrüchte, Käsespätzle, Pasta aus dem Käselaib und vegane Corn Dogs. Eröffnet wird das Cannstatter Volksfest am 25. September. Die Eröffnungsfeier mit Fassanstich beginnt um 16 Uhr in Wilhelmer‘s SchwabenWelt.

Zu den Höhepunkten gehört am 27. September der große historische Volksfestumzug. Zwischen 11 und 13 Uhr ziehen rund 100 Gruppen mit insgesamt etwa 3600 Mitwirkenden durch Stuttgart. Erwartet werden rund 250.000 Zuschauer entlang der Strecke. Ein weiterer Höhepunkt ist das große Musikfeuerwerk zum Abschluss des Volksfestes am 11. Oktober. Am 28. September gibt es den VVS-Wasentag mit Vergünstigungen für Fahrgäste. Am 7. Oktober steht zudem ein Familientag auf dem Programm. Parallel zum Volksfest findet vom 27. September bis 4. Oktober das Landwirtschaftliche Hauptfest (LWH) statt. Es knüpft an die landwirtschaftlichen Wurzeln des Cannstatter Volksfestes an und bietet unter anderem Thementage zu Weinbau, Bildung, Ökolandbau und Landwirtschaft. Anders als beim Wasen ist für das LWH ein Eintrittsticket nötig.

Der Wasen ist auch wirtschaftlich von großer Bedeutung für die Region. Rund 4500 Arbeitsplätze gibt es direkt auf dem Festgelände, insgesamt haben etwa 17.000 Menschen aus der Region direkt oder indirekt mit dem Volksfest zu tun. Damit ist der Cannstatter Wasen nicht nur ein Treffpunkt für Millionen Besucher, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Stuttgart und die Umgebung. Wer den Wasen einmal aus einer anderen Perspektive erleben möchte, kann an einer rund zweistündigen Führung hinter die Kulissen teilnehmen.

× Erweitern Foto: Landeshauptstadt Stuttgart/Thomas Niedermüller Eröffnungsfeier Cannstatter Volksfest am 26.09.2025 in Stuttgart Im Bild: OB Frank Nopper eröffnet mit 2 Schlägen das Cannstatter Volksfest Foto: Thomas Niedermüller / www.niedermueller.de

Das Cannstatter Volksfest in Zahlen

Besucher 2025: 4,2 Millionen

Betriebe auf dem Wasen: rund 300

Fläche des Festgeländes: 25 Hektar

Die Festzelte

Sonja Merz, Weller‘s Klauss & Klauss, Fürstenberg, Göckelesmaier, Beim Benz, Wilhelmer‘s SchwabenWelt, Wasenwirt, Almhütte Royal

Die Highlights

Fr. 25. September, 16 bis 17 Uhr: Eröffnungsfeier mit Fassanstich (Wilhelmer‘s Schwabenwelt)

So. 27. September, 11 bis 13 Uhr: Großer historischer Volksfestumzug

Mo. 28. September: VVS-Wasentag

Mi. 7. Oktober: Familientag

So. 11. Oktober, 21.30 bis 21.45 Uhr: Großes Musik-Feuerwerk

Cannstatter Volksfest

Fr. 25. September bis So. 11. Oktober, Cannstatter Wasen, Stuttgart, www.cannstatter-volksfest.de