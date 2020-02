»Paaaaarrty« mit der Familienbrauerei Dinkelacker

Narri-Narro am Faschingsdienstag

Am Faschingsdienstag ist es wieder soweit: Die Familienbrauerei Dinkelacker feiert gemeinsam mit der Karnevalsgesellschaft Möbelwagen am 25. Februar auf dem Stuttgarter Karlsplatz den Abschluss des großen Faschingsumzugs durch die Stuttgarter Innenstadt. Start des närrischen Spektakels ist um 14 Uhr, die Aufstellung der Umzugsteilnehmer findet direkt an der Dinkelacker Brauereigaststätte in der Tübinger Straße statt. Die Stuttgarter Närrinnen und Narren ziehen zusammen mit zahlreichen Guggenmusikern und Garden aus nah und fern sowie dem Prinzenpaar Prinz Harun I. und Prinzessin Lena I. von der Tübinger Straße über die Eberhardstraße und den Schillerplatz bis zum Karlsplatz. Dort löst sich der bunte Lindwurm in einer großen Fete unter freiem Himmel mit Hitradio Antenne 1 und frischen Bierspezialitäten aus der Familienbrauerei Dinkelacker auf. Der Eintritt ist frei.

Faschingsparty nach dem Umzug

Dienstag, 25. Februar, Karlsplatz, Stuttgart, www.dinkelacker.de