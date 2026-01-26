Pferdemarkt Bad Mergentheim: Bunter Start in den März, 01.06.26

Am Sonntag, 1. März, findet in Bad Mergentheim der Pferdemarkt-Festumzug mit Frühlings-Krämermarkt und Verkaufsoffenem Sonntag statt. Das Spektakel vereint Reiterinnen und Reiter, historische Ensembles als Fußgruppen, prachtvolle Kutschen sowie neben Pferden auch Ponys, Hunde, Esel oder Ziegen. Für Musik im bunten Zug sorgen verschiedene Kapellen.

Der Pferdemarkt mag eine Traditionsveranstaltung sein, doch weiß diese immer wieder zu überraschen. Damit darf auch in diesem Jahr gerechnet werden. Im Vorjahr gab es mehrere Premieren: So nahmen 20 Kinder vom Kindergarten »Pfiffikus« teil. Das Fantasy-Festival »Annotopia« mischte mit und entsandte ein Einhorn sowie weitere Fantasiefiguren aus »Legend of Zelda«, Steampunks, Feen und Wikinger. Der Jugendgemeinderat setzte auf einem eigenen, aufwändig gebauten Motivwagen das Jubiläum »50 Jahre Große Kreisstadt« in Szene.

Bis zu 30 Pferde kann eine Gruppe beim Bad Mergentheimer Pferdemarkt umfassen. Weit über 100 sind es insgesamt. Der Pferdemarkt wird 2026 wie gewohnt zusammen mit einem vielfältigen Krämermarkt in der Innenstadt sowie mit dem verkaufsoffenen Sonntag in Bad Mergentheim stattfinden. Damit lädt die Kurstadt auch nach Abschluss des Festumzuges noch zum Bummeln und Verweilen ein. Der ganze Tag versteht sich mit seinem lebhaften Programm auch als erster Frühlings-Vorbote – alle Beteiligten hoffen auf deshalb auch auf einige Sonnenstrahlen. Der Pferdemarkt-Festumzug findet ab 13 Uhr statt, der Krämermarkt von 11 bis 18 Uhr. Parkmöglichkeiten für auswärtige Gäste bestehen in der Herrenwiesenstraße sowie in den Parkhäusern »Altstadt Schloss« (Oberer Graben) und Bahnhof (Zaisenmühlstraße). Wer die Besitzerinnen und Besitzer der Pferde vor dem Start auf dem Volksfestplatz treffen möchte, findet im Bereich der Arkaustraße ausgeschilderte Parkmöglichkeiten.

Programm:

11 bis 18 Uhr: Krämermarkt in der Innenstadt

13 Uhr: Pferdemarkt- Festumzug ab dem Volksfestplatz, Arkau

