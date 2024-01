Pferdemarkt in Heilbronn

Vom 24. bis 26. Februar kann auf dem Krämermarkt rund um das Konzert- und Kongresszentrum Harmonie an über 290 Ständen wieder Schönes, Skurriles und Praktisches entdeckt werden. Wo sonst bekommt man noch Erntetücher, traditionelle Feinripp-Unterwäsche oder abwischbare Tischdecken? Echte Schnäppchen preisen nicht nur Keks-Ronny und Käse Maik, sondern auch Obst- Marktschreier oder Fischverkäufer an. Und der auf zwei Flächen angelegte Funpark auf dem Friedensplatz und auf dem Busbahnhof Karlstraße sorgt dafür, dass auch bei den Kleinen keine Langeweile aufkommt. »Am Friedensplatz gibt es samstags und sonntags von 11 bis 16 Uhr für die Kids einen Streichelzoo, Ponyreiten und ein Landwirtschafts-Infostand vom Krainbachhof Massenbach«, erklärt Alexander Ghassemi, der Projektverantwortliche bei der Heilbronn Marketing GmbH. Ebenfalls auf dem Friedensplatz wird es neben dem Krämermarkt die beliebte Geräteausstellung von regionalen Unternehmen geben. Auch gastronomisch kommt ein jeder auf seine Kosten. Neben den Pferdemarktklassikern wie Wurst, Maultaschen und Maronen gibt es dieses Jahr neue Imbissstände mit griechischen Spezialitäten, portugiesischen Feinkost, Pinsaleckereien, original italienische Steinofenpizza aus dem APE-Ofen und Hähnchenspezialitäten.

Auf den Reitanlagen des Reitervereins Heilbronn am Trappensee werden die angemeldeten Pferde von einer Jury bewertet. Am Samstag, 24. Februar werden Reitpferde und Gebrauchspferde begutachtet. Zudem findet von 18 bis 23 Uhr die beliebte"Pferdemarkt Party" mit DJ und Drinks bei kostenfreiem Eintritt in der Harmonie statt. Am Sonntag, 25. Februar sind ab 9 Uhr Zuchtpferde an der Reihe und um 15 Uhr präsentiert der Heilbronner Reiterverein seine beliebte Reitshow. Die Preisverleihung für die Gewinner in den vier Kategorien findet erstmalig jeweils direkt im Anschluss um 13 Uhr vor Ort in der Reithalle statt.

Öffnungszeiten

Krämermarkt, Ausstellung & Funpark:

Sa. bis Mo. 11 bis 18 Uhr

Präsentation Zucht- & Reitpferde im Reitverein Trappensee:

Sa. & So. 9 bis 12 Uhr

Siegerehrung: Sa. & So. 13 Uhr

Antik- & Trödelmarkt Harmonie:

Sa. 9 bis 16 Uhr, So. 11 bis 17 Uhr