Pferdemarkt kehrt 2027 in die Heilbronner Innenstadt zurück

Der Heilbronner Pferdemarkt findet 2027 wieder in der Innenstadt statt. Das hat der Aufsichtsrat der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Der traditionsreiche Markt kehrt damit ins Herz der Stadt zurück.

Künftig erstreckt sich das Veranstaltungsgelände entlang der Neckarmeile über die Kirchbrunnenstraße bis zum Kiliansplatz. Ziel ist es, den Pferdemarkt noch enger mit der Innenstadt und dem Einzelhandel zu verbinden. „Der Pferdemarkt gehört zur Identität Heilbronns. Mit der Rückkehr in die Innenstadt schaffen wir eine stärkere Verbindung zwischen Veranstaltung, Handel und Gastronomie und bieten den Besucherinnen und Besuchern ein lebendiges Innenstadt-Erlebnis“, sagt HMG-Geschäftsführer Steffen Schoch.

Der Einzelhandel will den Pferdemarkt mit eigenen Aktionen und dekorierten Schaufenstern begleiten. Auch die Sülmerstraße wird in das Konzept einbezogen, etwa mit einem Foodcourt oder einem musikalischen Programm.

Die Zahl der Marktbeschicker wird allerdings nicht mehr das Niveau früherer Pferdemärkte rund um die Harmonie erreichen. Dafür stehen in der Innenstadt nicht genügend Flächen zur Verfügung. Die HMG sieht darin jedoch keinen Nachteil. Künftig soll der Schwerpunkt noch stärker auf einer hochwertigen Auswahl der Aussteller und der Qualität des Gesamterlebnisses liegen.