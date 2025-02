Pferdemarkt-Spektakel in Bad Mergentheim am 9. März

Die Traditionsveranstaltung mit verkaufsoffenem Sonntag und Krämermarkt läutet in Bad -Mergentheim den Frühling ein.

Am Sonntag, 9. März, findet in Bad Mergentheim der traditionelle Pferdemarkt-Festumzug statt. Dazu gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag und den großen Krämermarkt in der Innenstadt. Der Umzug setzt sich aus weit über 100 Pferden zusammen. Mit dabei sind auch Ponys, Esel, Ziegen und Hunde. Noch mehr Abwechslung in den Festzug bringen Hunderte »Zweibeiner«, denn Fußgruppen in historischen Gewändern, Musikkapellen und weitere Mitwirkende dürfen beim Bad Mergentheimer Pferdemarkt ebenfalls nicht fehlen. Ein besonderer Hingucker im wird in diesem Jahr der Motivwagen des Jugendgemeinderates sein. Damit setzen die Jugendlichen das laufende Jubiläumsjahr in Szene: Bad Mergentheim feiert »50 Jahre Große Kreisstadt« als erfolgreiches Zusammenwachsen der Kernstadt mit ihren 13 Teilorten. Seit 1975 besteht diese Gemeinschaft, die inzwischen auf fast 25.000 Einwohnerinnen und Einwohner angewachsen ist.

Expand Foto: Holger Schmitt Die historische Kulisse mit dem prächtigen Residenzschloss macht den besonderen Charme des Bad Mergentheimer ­Pferdemarktes aus.

Der Pferdemarkt wird wie gewohnt zusammen mit einem vielfältigen Krämermarkt in der Innenstadt sowie mit dem verkaufsoffenen Sonntag in Bad Mergentheim stattfinden. Damit lädt die Kurstadt auch nach Abschluss des Festumzuges noch zum Bummeln und Verweilen ein. Der ganze Tag versteht sich mit seinem lebhaften Programm auch als erster Frühlings-Vorbote – alle Beteiligten hoffen auf deshalb auch auf einige Sonnenstrahlen. Der Pferdemarkt-Festumzug findet ab 13 Uhr statt, der Krämermarkt von 11 bis 18 Uhr. Parkmöglichkeiten für auswärtige Gäste bestehen in der Herrenwiesenstraße sowie in den Parkhäusern »Altstadt Schloss« (Oberer Graben) und Bahnhof (Zaisenmühlstraße). Wer die Besitzerinnen und Besitzer der Pferde vor dem Start auf dem Volksfestplatz treffen möchte, findet im Bereich der Arkaustraße ausgeschilderte Parkmöglichkeiten. Der Pferdemarkt-Festumzug stellt sich auf dem Volksfestplatz auf und zieht zunächst über den Erlenbachweg am Japanischen Garten vorbei in die Lothar-Daiker-Straße. Über die Theodor-Klotzbücher-Straße und die Wolfgangstraße geht es in diesem Jahr dann vom Bahnübergang aus direkt in die Härterichtstraße. Achtung: Damit kommt der Festumzug nicht in der Poststraße, am Bahnhofplatz und Neuen Rathaus vorbei. Stattdessen bewegt er sich über Härterichstraße und Münzgasse direkt ­hinein ins Herz der Altstadt. Dort geht es am Schlossportal vorbei in die Kapuzinerstraße. Über die Igersheimer Straße erreichen alle Gruppen schließlich wieder den Volksfestplatz.

Einen Pferdemarkt gab es in Bad Mergentheim schon im 14. Jahrhundert, noch bevor die Stadt von 1525 bis 1809 als Residenz des Deutschen Ordens eine erste Blütezeit erlebte. Mit den Pferdemärkten vergangener Jahrhunderte, auf denen noch lebhafter Handel mit den Tieren stattfand, hat der heutige Festumzug nur noch wenig zu tun.

Pferdemarkt, So. 9. März, Innenstadt, Bad Mergentheim, www.bad-mergentheim.de