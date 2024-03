Plochingen läutet den Frühlingein

Am Sonntag, 17. März 2024 wird es frühlingshaft in Plochingen. Ab 13 Uhr werden die Türen der Plochinger Einzelhändler und Gewerbetreibenden im ganzen Stadtzentrum für Kunden sowie Besucher aus nah und fern geöffnet. Die ganze Stadt läutet gemeinsam den Frühling ein. Ein unterhaltsames Programm wird geboten.

Der Frühling ist in ganz Plochingen angekommen. Auf dem Plochinger Marktplatz und in der Marktstraße präsentieren Kunsthandwerker, Vereine und Kindergärten wunderschöne Dekorationen und Schmuck beim Ostermarkt. Auch kulinarisch wir dort Einiges geboten sein. An der Ottilienkapelle gibt es wie jedes Jahr das Schauschmieden zu bestaunen. Weiter unten in der Marktstraße und am Fischbrunnen finden die Besucher Infostände und weitere tolle Attraktionen, wie ein Karussell, Ballspiele und Baggerfahren. Ab 13:30 Uhr begleitet der Musikverein Plochingen den Frühling. Auch der Flohmarkt ist nicht weit (Urbanstraße und Bergstraße; Anmeldungen zum Flohmarkt richten Sie bitte direkt an die nmv-Marktagentur über deren Homepage: www.nmv-marktagentur.de oder telefonisch unter: 07025-840004).

Das „Kreissparkassenzügle“ verbindet auch in diesem Jahr wieder das HolzLand Metzger in der Fabrikstraße mit der Innenstadt. So kann man ganz bequem dort parken und dann mit dem „Zügle“ in die Stadtmitte fahren.

Kinderattraktionen

- Schauschmieden vor der Ottilienkapelle

- Osterhase verteilt kleine Leckereien an die Kinder

- Kinderkarussell, Ballwurfspiel und Mini-Bagger am Fischbrunnen

Auch verschiedene Einzelhändler und Dienstleister in der Innenstadt und im ganzen Plochinger Stadtgebiet öffnen ihre Türen und bieten tolle Aktionen an diesem Tag an.

Freuen Sie sich auf Ihren Sonntagseinkauf und tolle Angebote u.a. AOK, Blumen Binder, EINEWELT Laden, Grüner Baum, Metzgerei Schneider, Mformen und MaDame, PlochingenInfo, Körner Zigarren Mode und Geschenke u. v. m.

Parkplätze

Tiefgarage Am Markt (P1), Parkhaus Stadtmitte (P2) beim Rewe, Parkplatz Häfnergasse (P4), Parkhaus am Gymnasium (P6).

Weitere Parkmöglichkeiten finden Sie zum Beispiel im Parkhaus am Bahnhof oder in der Fabrikstraße. Von dort aus kann man mit dem Kreissparkassenzügle vom HolzLand Metzger in die Innenstadt fahren.

Öffentliche Toiletten finden Sie hinter der PlochingenInfo und auf Nachfrage in den Gaststätten. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Alle teilnehmenden Geschäfte, Gastronomen und Marktteilnehmenden freuen sich auf Ihr zahlreiches Kommen.