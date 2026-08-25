Reichsstadt-Festtage 2026 in ­Rothenburg ob der Tauber, 04. bis 08.09.26

Wenn sich Ritter, Landsknechte, Bürgerfrauen, Spielleute und Bauern in den Gassen Rothenburgs begegnen, dann ist wieder Zeit für die Reichsstadt-Festtage. Vom 4. bis 6. September verwandelt sich die Altstadt in eine lebendige Bühne der Stadtgeschichte und lädt Einheimische wie Gäste zu einer faszinierenden Zeitreise durch mehr als 700 Jahre Rothenburger Vergangenheit ein. Die Reichsstadt-Festtage erinnern an die Blütezeit Rothenburgs als Freie Reichsstadt.

Heute halten über tausend Mitwirkende diese Geschichte lebendig. Historische Vereine aus Rothenburg und der Region präsentieren verschiedene Epochen vom Mittelalter über die Zeit des Bauernkriegs bis zum Dreißigjährigen Krieg. Authentische Lager, Handwerksvorführungen, Musik, Tänze und Schauspiele lassen die Vergangenheit auf eindrucksvolle Weise wieder auferstehen. Den festlichen Auftakt bildet am Freitagabend der große Fackelzug. Zahlreiche Historiengruppen ziehen von der Doppelbrücke in die Altstadt ein und werden auf dem Marktplatz von Oberbürgermeister Christoph Rösch begrüßt. Eine spektakuläre Feuer- und Lichtshow am Rathaus sorgt anschließend für einen stimmungsvollen Beginn des Festwochenendes. Am Samstag und Sonntag erwartet die Besucher ein dichtes Programm in der gesamten Altstadt. Zu den Höhepunkten zählen die Aufführungen des Historischen Festspiels »Der Meistertrunk« im Kaisersaal des Rathauses, historische Fechtvorführungen, Lagerleben vor dem Rödertor, die große Feldmusterung auf dem Marktplatz sowie zahlreiche Darbietungen der Rothenburger Stadtpfeifferey und der Gauklergruppe »Mummenschanz«. Besondere Einblicke bieten die historischen Lager der Ritterschar 1274, der Kummereck-Wacht, der Freien Reichsstädter, der Schwedenreiter und vieler weiterer Gruppen. Besucher können Handwerkstechniken vergangener Jahrhunderte kennenlernen, alte Münzen prägen, mittelalterliche Musik erleben oder den nur an diesem Wochenende geöffneten unterirdischen Turmgang im Wallgraben vor dem Galgentor besichtigen.

Ein Höhepunkt des Samstagabends ist das große Spektakel »Rothenburg in Flammen«. Mit Feuerwerk, bengalischer Beleuchtung und eindrucksvollen Lichteffekten wird im Taubertal an die dramatischen Ereignisse des Dreißigjährigen Krieges ­erinnert. Die Doppelbrücke bietet dabei einen ­besonders beeindruckenden Blick auf das Geschehen. Die Reichsstadt-Festtage verbinden Geschichte, Brauchtum und Unterhaltung zu einem einzigartigen Erlebnis. Kaum irgendwo sonst lässt sich die Vergangenheit einer Stadt so authentisch und ­lebendig erleben wie an diesem Wochenende in ­Rothenburg ob der Tauber.

Programmhighlights:

Fr. 4. September: Fackelzugmit zahlreichen Historiengruppen, anschließend Feuer und Lichtshow am Rathaus

Sa. 5. September: Spektakel »Rothenburg in Flammen« Historischen Festspiel »Der Meistertrunk«

Reichsstadt-Festtage 2026, Fr. 4. bis So. 6. September, Rothenburg ob der Tauber, www.rothenburg.de